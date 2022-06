Alex e Sissi, cantano insieme “Shallow”/ Da Amici 21 a Sanremo 2023?

Sissi e Alex: il successo dopo Amici 21

Silvia “Sissi” Cesana e Alex Wyse (al secolo Alessandro Rina) sono due dei concorrenti più amati dell’ultima stagione di Amici di Maria De Filippi, vinta da Luigi Strangis. Sissi nel 2019 ha partecipato a X-Factor ma non è riuscita a raggiungere le fasi finali del talent. A ottobre 2021 è entrata nella classe di Amici con un banco immediato. Alex ha iniziato a cantare e a suonare il pianoforte grazie al padre e dopo aver studiato musica in Inghilterra si è messo alla prova suonando live in giro per Londra. È entrato ad Amici fin dalla prima puntata, a settembre, come allievo di Lorella Cuccarini (come Sissi). Nonostante non abbiano vinto il talent show, Alex e Sissi stanno ottenendo un grande successo con i loro EP, che stanno scalando le classifiche.

Sissi e Alex: duettano su “Shallow”

Nel corso del Serale di Amici 21 Alex e Sissi, essendo nella stessa squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, hanno più volte duettato insieme, emozionando il web e tutti i telespettatori. L’altra sera c’è stato un evento dedicato ai finalisti di Amici 21 e nel corso della serata i due cantanti si sono esibiti ancora una volta insieme. Alex e Sissi hanno duettato sulle note di “Shallow”, la celebre canzone interpreta da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film “A star is born”. La loro esibizione ha commosso i presenti e anche i follower che hanno potuto rivederli insieme nei video circolati sui social: “Questi due non sono reali non possono esserlo” e “Sono fantastici senza base solo voce, sono strafelice … due talenti”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter. In molti sperano di vederli insieme a Sanremo 2023.

