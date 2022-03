“Alex e Soleil hanno tenuto vivo il GF Vip”/ Sonia Lorenzini: “Delusa da Katia e…”

Sonia Lorenzini, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha commentato la corrente edizione del reality show di Canale 5, ormai prossima alla sua naturale conclusione, ai microfoni di “GF Vip Party”, format esclusivamente web e condotto dal tandem rosa composto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Inevitabilmente, il discorso dell’ospite si è sviluppato a partire dall’analisi delle dinamiche palesatesi nella Casa: “Il GF Vip quest’anno l’hanno fatto Alex Belli e Soleil Sorge, anche se in negativo. Sono stati bravi a tenere su la trasmissione”.

Insomma, senza il famoso triangolo amoroso che ha coinvolto anche Delia Duran il programma non sarebbe stato lo stesso e, probabilmente, avrebbe avuto meno successo di pubblico o, comunque, una minor eco mediatica, visti anche i numerosi hashtag nati sui social media a proposito della chimica artistica nata tra Alex e Soleil. “All’inizio – ha aggiunto Sonia Lorenzini – pensavo che fosse tutto finto, ma poi mi sono ricreduta quando è entrata Delia, perché l’ho vista sincera e confusa. Soleil è molto intelligente e ha sempre avuto un quadro chiaro della situazione, anche se si aspettava una scelta diversa da parte di Alex”.

SONIA LORENZINI COMMENTA IL GRANDE FRATELLO VIP: “SONO RIMASTA DELUSA ANCHE DA NATHALY CALDONAZZO”

Nel prosieguo del suo intervento a “GF Vip Party”, Sonia Lorenzini ha puntato il dito contro colei che per prima ha varcato la porta rossa lo scorso 13 settembre, giorno in cui il reality ha preso il via: “Mi ha deluso più di tutti Katia Ricciarelli. Con una carriera e con un vissuto importante deve dare un esempio diverso, alcuni scivoloni sono stati molto gravi. Mi ha deluso anche Nathaly Caldonazzo, perché la volevo più sul pezzo: mi piaceva tantissimo all’inizio con la battutina tagliente, ma poi ha perso un po’ di smalto”.

E il rapporto d’amicizia (o amore?) che c’è tra Jessica Selassié e Barù Gaetani? Sonia Lorenzini non ha dubbi: “Prima tifavo per la coppia, perché Barù mi piaceva. Adesso non mi piace più: a una certa, o ti smolli o tutta questa tiritera ti fa comodo. Jessica ha sbagliato a correre così dietro a un uomo, lui ci gioca perché ne parlano in puntata. In un confessionale era stato categorico, dicendo che non c’erano possibilità tra loro due”.



