Alex finalista Amici 21 sì o no?/ I motivi: Senza chiedere permesso conquista…

Amici 21, si avvicina la finale: i punti di forza di Alex

La messa in onda della semifinale di Amici 21 è attesa per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv -Alex finisce tra gli eliminabili al ballottaggio finale, rischiando quindi l’uscita di scena dal talent. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di Alex tra i concorrenti a rischio, il pupillo di Lorella Cuccarini si sfiderà contro Albe, Serena e Dario concorrendo così per il raggiungimento di un posto di accesso alla finale di Amici 21, per la vincita del montepremi.

I motivi per cui Alex meriterebbe la finale di Amici 21

A quanto pare Alex (al secolo Alessandro Rina) è uno dei concorrenti di Amici 21 più amati, tanto che si è classificato primo nella classifica delineatasi al termine della prova televoto indetta sui semifinalisti dello show. Il nuovo inedito dal titolo Senza chiedere permesso, una ballad in perfetto stile Alex, scala ora le classifiche musicali: è in Top 20 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, dopo essere debuttata alla #1 nella Top songs di iTunes Italia al rilascio e ora segna il debutto nella classifica FIMI dei singoli imponendosi alla #88, alle spalle del più alto nuovo ingresso targato Amici 21, nella medesima classifica, che appartiene a LDA con Bandana, che si classifica alla #69.

Particolarmente virale, tra le esibizioni che ha registrato al serale di Amici 21, è inoltre diventata quella del duetto inciso con Sissi sulle note di Shallow di Lady Gaga featuring Bradley Cooper, che ha emozionato il pubblico.

Alex merita la finale di Amici 21? I punti deboli

Ma non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Alex non meriterebbe la finale Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Alex sarebbe tra i concorrenti in corsa al talent a beneficiare del maggior spazio televisivo nel daytime, motivo per cui sarebbe stato in qualche modo favorito rispetto ad altri, nella competizione. E a detta della insegnante di canto Rudy Zerbi lui non sarebbe dotato di una buona capacità di staging ovvero del saper essere padrone sul palco.

