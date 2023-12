Alex, Garibaldi, Grecia, Rosy, Paolo, Perla, chi è il meno votato del Grande Fratello?/ I sondaggi svelano…

Grande Fratello, cosa dicono i sondaggi su Alex, Garibaldi, Grecia, Rosy, Paolo, Perla

Nella puntata di questa sera, 4 dicembre, al Grande Fratello si svelerà chi sarà il secondo candidato per l’eliminazione a raggiungere Anita Olivieri, punita per aver infranto il regolamento. Al momento, in nomination ci sono: Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Paolo Masella, Rosy Chin e Perla Vatiero.

Sul web, dunque, iniziano già a circolare i primi sondaggi in merito a chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione. Non c’è dubbio, ad essere sempre il meno votato è Paolo Masella. Diverso il sentiment verso Grecia che sembra essere spesso ai primi posti tra i concorrenti che si vogliono salvare. In effetti, sono diverse puntate che la frequentazione molto particolare con Letizia non tiene più banco. Difficile, invece, che Perla possa uscire dal Grande Fratello considerata la curiosità del pubblico per le dinamiche con Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

GF punisce Anita per aver infranto il regolamento: “E’ venuta meno la fiducia”

Anita Olivieri è stata protagonista di un provvedimento disciplinare per un biglietto che la mamma le ha nascosto nella scatola delle medicine: “Parla meno e ascolta di più. È stata una sorpresa vederti fumare e bere, ma io ti amo sempre tanto, mamma.” “Questo biglietto di tua mamma non doveva esserci. Lei ha tolto il bugiardino e ha messo questo suo biglietto.” tuona Signorini in diretta.

La concorrente ha cercato di giustificarsi dichiarando: “È l prima volta che mi capita una cosa del genere, poi ‘parla meno e ascolta di più’ è una cosa che mia mamma mi dice da quando sono piccola, e non mi sembra di aver smesso di parlare“. Immediata la replica del conduttore: “Sta di fatto che tu sei venuta meno ad un patto di fiducia con il Grande Fratello. Per questo tu passi d’ufficio alla prossima eliminazione, che sarà sabato prossimo.”

