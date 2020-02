Alex “il traditore”, amico Luigi Favoloso/ Il bodyguard aveva cellulare sapeva tutto

A Live – Non è la D’Urso si continua a parlare della vicenda della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric che in studio si è scontrato dapprima con la madre Loredana Fiorentino e poi con la stessa padrona di casa Barbara D’Urso lanciato un vero e proprio attacco. Favoloso, infatti, ha precisato come le foto dei lividi condivise dalla ex compagna Nina Moric siano frutto di alcuni interventi di chirurgia estetica e non di violenza. Intanto durante il lungo confronto con le sfere, Luigi deve vedersela anche con un suo ex amico di nome Alex che ha deciso di svuotare il sacco e dire la sua verità alle telecamere di Live – Non è la D’Urso. Il traditore di Luigi Favoloso dichiara: “penso che Luigi ha preso in giro tutti gli italiani e se lo fa con gli altri un domani lo può fare con me. Nonostante la storia con Nina Moric non sembrava fidanzato, quando veniva qua beveva, si divertiva, lo vedevo spesso uscire con delle ragazze”.

Alex il traditore contro Luigi Favoloso: “si divertiva con ragazze e non solo”

Non solo, Alex il traditore racconta a Live – Non è la D’Urso: “conosco tra l’altro due ragazze con cui è stato. L’ho visto 10/11 giorni prima che appunto lui facesse finta di scomparire, la persona con cui lui è andato via aveva un cellulare quindi sapeva tutto, mi ha raccontato le sue uscite con le ragazze, in ogni posto in cui andava aveva appuntamenti con varie ragazze ed era tutto programmato. Nei suoi racconti si è sicuramente anche divertito con tante ragazze, anzi si divertiva pure a tirare in mezzo le forze dell’ordine. Dopo tutto quello che succede in Italia avere solo un pò di popolarità è molto stupido, trovo tutta questa situazione una messa in scena”. Parole chiare a cui Favoloso replica così in studio: “è un conoscente, quattro giorni fa l’ho incontrato, non è un amico. Ha un locale dove gli ho gestito la comunicazione e chissà ora per quale agenzia è andato”.

