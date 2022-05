Alex ingaggiato dalla 21CO con Luigi: tra polemiche e speranze/ Cosa cambia dopo Amici 21?

Amici 21, Alex ospite a Verissimo

Nella nuova puntata di Verissimo, tra gli ospiti in studio presenzia Alex (Alessandro Rina). Reduce dalla finale di Amici 21, il finalista del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e cantante di Sogni al cielo (singolo certificato disco d’oro da FIMI) si racconta ai microfoni del salottino di Silvia Toffanin per un’intervista inedita, tra vita privata e carriera appena avviata nel mondo dell’industria musicale. Del suo percorso ad Amici 21 ha fatto parlare in primis per l’acredine avuta con Luigi Strangis, un rapporto che dalla competizione accesa tra i due cantanti si è evoluto in un sodalizio artistico, dal momento che entrambi hanno accettato di farsi ingaggiare dalla nuova casa discografica, 21CO. Una scelta che è avvenuta tra consensi e polemiche da parte del web.

Nel frattempo, prosegue a gonfie vele per Alex anche l’amore. Il cantante ha avviato ad Amici 21 una frequentazione intima con l’ormai ex compagna di studio, ballerina, Cosmary Fasanelli, e i due starebbero proseguendo la loro conoscenza, o almeno ciò lo si evince dagli ultimi movimenti social dei due giovani. Alex e Cosmary, subito dopo la finale di Amici 21, si sono lasciati immortalare mentre erano insieme e in atteggiamenti complici, tra le rispettive Instagram stories.

Alex attende il rilascio del primo album

Dopo essere stato ingaggiato dalla 21CO, Alex fa parlare di sé anche per l’imminente rilascio del primo album di studio, dal titolo Non siamo soli. Il lavoro musicale verrà pubblicato il prossimo 10 giugno 2022, per la gioia del cantautore ed ex pupillo di Lorella Cuccarini ad Amici 21 e i suoi fan.

