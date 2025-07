Alex Marangon è morto dopo aver assunto un mix di droghe, fra cui l'ayahuasca: completamente “sballato” cadde da un burron

Alex Marangon aveva assunto un mix di droge prima di morire presso la basilica di Vidor, in provincia di Treviso. Questo, come riferisce IlGazzettino ma anche altri quotidiani online, ciò che è emerso dagli esami tossicologi che hanno evidenziato la presenza nel sangue in particolare della tanto chiacchierata ayahuasca, ma anche di cocaina. Secondo i medici che hanno eseguito l’autopsia e quindi i controlli tossicologici, Alex Marangon, a causa di questo mix di sostanze stupefacenti, avrebbe iniziato ad avere delle allucinazioni ma anche a perdere il controllo, e ciò lo avrebbe portato a morire, cadendo dalla terrazza della stessa abazzia. Secondo gli inquirenti, infatti, questo stato psichico alterato sarebbe alla base del volo di circa 15 metri fatto dal ragazzo, terminato rovinosamente nelle acque del Piave.

La corrente aveva poi trascinato per ore il cadavere senza dubbio del giovane, poi ritrovato due giorni dopo arenato ad una decina di chilometri di distanza. Sembrerebbe quindi essere questa la verità in merito a quanto accaduto nella notte fra il 29 e il 30 giugno di un anno fa, quando appunto Alex Marangon partecipò ad un rito presso l’abbazia di Santa Fosca, senza più tornare a casa. I genitori del giovane hanno sempre parlato di omicidio, ma alla fine sembrerebbe essere accaduto altro.

ALEX MARANGON NON FU UCCISO

A spingere verso la tesi dell’incidente anche il fatto che il ragazzo, come scoperto dai carabinieri, qualche giorno prima della morte aveva fatto delle ricerche sugli effetti dell’ayahuasca se unita ad altre droghe, forse per prepararsi all’evento a cui avrebbe presenziato voglioso probabilmente di sperimentare tali effetti come riferisce ancora IlGazzettino.it. Secondo la relazione, dopo l’assunzione di cocaina e droga allucinogena il 26enne di Marcon avrebbe avuto una crisi psicotica che lo avrebbe completamente destabilizzato: di fatto il ragazzo non sapeva più chi era e dove si trovava.

Alex stava presenziando quella sera ad un rito sciamanico assieme all’organizzatore dell’evento, Andrea Zuin e alla sua compagna, oltre a due curanderos colombiani, quindi un musicista e altri partecipanti, per un totale di una ventina di persone. Solo su Alex Marangono però l’ayahuasca avrebbe avuto quell’effetto devastante, ma probabilmente perchè aveva deciso di assumere anche cocaina, molto probabilmente poco prima del rito. L’esame tossicologico ha fatto emergere tra l’altro anche tracce di cannabis e di Mdma, ma non è da escludere che si tratti di droghe che il 26enne barman aveva assunto qualche giorno prima. In ogni caso il quadro sembrerebbe essere ormai certo e gli esiti dei test confermano le testimonianze dei presenti, che hanno raccontato di aver visto il giovane agitato e nervoso dopo l’assunzione della droga allucinogena, sentendolo parlare da solo.



ALEX MARANGON, COSA ACCADDE LA NOTTE DELLA MORTE

Dopo di che il giovane sarebbe scomparso e poi avrebbero sentito un tonfo provenire proprio dalla terrazza dell’abbazia. Hanno quindi iniziato a cercare Alex Marangon ma nel frattempo le acque e il buio della notte avevano nascosto il cadavere. E’ quindi partita la chiamata ai soccorsi dopo qualche ora di ricerca e alla fine è stato rinvenuto appunto 48 ore in un’ansa.

L’autopsia eseguita sul cadavere del ragazzo aveva evidenziato della fratture compatibili con la caduta, un trauma cranico e uno toracico e inizialmente si era pensato ad un’aggressione, tesi sostenuta anche dai genitori che hanno sempre cercato di fare chiarezza su quanto fosse accaduto al figlio. Toccherà ora alla procura decidere come proseguire le indagini, attualmente con un fascicolo omicidio volontario di ignoti: non è da escludere possa essere tramutato in “morte come conseguenza di altro reato”, appunto l’assunzione di droghe. Sembra difficile pensare ad un possibile risvolto differente anche perchè tutto sembra combaciare. Alla fine è stato un semplice incidente provocato dalle droghe, nessuno sembrerebbe aver ucciso Marangon o magari spinto accidentalmente o nemmeno aver visto il giovane senza soccorrerlo.