Alex Marangon – 25enne barista di Marcon – è diventato il simbolo delle insidie nascoste dietro la ricerca di spiritualità attraverso rituali estremi con la sua tragica morte avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 giugno, subito dopo aver preso parte a una cerimonia sciamanica nell’abbazia di Santa Bona a Vidor (in provincia di Treviso) dove venti persone guidate da due curanderos colombiani, hanno bevuto l’ayahuasca, una sostanza allucinogena vietata in Italia ma usata per secoli nelle tribù amazzoniche.

Tre giorni più tardi, il corpo di Alex Marangon è stato ritrovato su un isolotto del Piave, a dieci chilometri di distanza, con ferite compatibili con una caduta da un dirupo alto quindici metri ma fin da subito è apparso chiaro che quella sera qualcosa fosse andato storto, ma nessuno ha saputo spiegare come o perché.

Le indagini – inizialmente aperte come un caso di omicidio – si sono orientate verso l’ipotesi di un tragico incidente provocato da uno stato alterato di coscienza in quanto i carabinieri hanno escluso la presenza di un killer ma la Procura di Treviso – coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Valmassoi – non ha ancora chiuso il fascicolo e ha chiesto accertamenti più approfonditi per capire se il mix tra ayahuasca, cocaina e MDMA – tutte sostanze trovate nel sangue di Alex Marangon – possa aver compromesso la sua lucidità mentale fino al punto di fargli perdere il contatto con la realtà.

Per mesi, i test tossicologici sono rimasti fermi, a causa della mancanza di reagenti specifici ma ora che i materiali necessari sono finalmente arrivati, i periti avranno due settimane di tempo per stabilire se quella “pozione magica” abbia innescato un’ondata di allucinazioni tanto intensa da risultare fatale, mentre la comunità di Marcon resta in attesa di giustizia per un ragazzo che in molti ricordano come solare, riflessivo e ben lontano da ossessioni esoteriche o pulsioni autodistruttive.

Alex Marangon e il verdetto atteso: caduta, allucinazioni da ayahuasca o destino?

ll caso Marangon si fa carico di interrogativi scomodi riguardo la crescente diffusione dei rituali New Age e su quanto sia sottile il confine tra esperienza mistica e rischio concreto: se da una parte l’ayahuasca rappresenta una sostanza ancestrale utilizzata da secoli nelle tribù indigene del Sud America, dall’altra in Occidente diventa spesso una sorta di roulette russa chimica, che se combinata con droghe sintetiche può trasformarsi in un cocktail imprevedibile e pericoloso.

Secondo quanto emerso dall’analisi dei suoi diari personali e dei contenuti condivisi sui social, Alex Marangon non era alla ricerca dello sballo ma sembrava piuttosto inseguire un contatto autentico con sé stesso, con la propria interiorità e con un senso più profondo dell’esistenza ma in ogni caso, quella notte, il suo viaggio interiore si è trasformato in un percorso senza ritorno che si è concluso nel gorgo del Piave.

Mentre i tossicologi lavorano sui campioni biologici raccolti, gli investigatori ricostruiscono gli ultimi istanti di vita di Alex Marangon e la relazione del medico legale Alberto Furlanetto è netta: le lesioni sul corpo corrispondono a un impatto violento con le rocce, avvenuto in seguito a una caduta da notevole altezza, non ci sono pertanto tracce di colluttazione né segni sulle piante dei piedi – Alex era scalzo – che possano far pensare a una fuga.

Un testimone ha raccontato di aver udito un urlo e un tonfo mentre i soccorritori – intervenuti il giorno dopo – non sono riusciti a vedere il corpo, semi-sommerso e nascosto dalla vegetazione ma solo le immagini riprese da un drone hanno permesso di individuarlo; adesso i test tossicologici rappresentano una concreta speranza per far luce sulla vicenda di Alex Marangon, ancora troppo opaca e piena di domande senza risposta.