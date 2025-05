La diretta di oggi di Ore 14 si è tornata ad occupare – dopo tanto tempo di silenzio ed incertezze – della misteriosa morte di Alex Marangon che risale allo scorso luglio e resta avvolta da un profonda coltre di misteri e dubbi: solo recentemente – infatti – l’autopsia avrebbe appurato che la morte del 25enne sarebbe dovuta ad una caduta dal balcone dell’Abbazia di Vidor nella quale si trovava quella sera; ma mentre sembra essere esclusa dagli stessi inquirenti l’ipotesi che si sia trattato di un suicidio, la famiglia – intervistata da Ore 14 – è tornata a chiedere che si scopra la completa verità su quella notte senza optare per soluzioni di comodo.

Partendo dal principio, è bene ricordare che di Alex Marangon si parla dallo scorso 30 luglio quando sarebbe sparito misteriosamente dall’Abbazia di Vidor dove aveva preso parte ad un incontro spirituale con due curanderos colombiani: il corpo senza vita venne trovato dopo un paio di giorni sulla riva del Piave e a causa delle ferite rilevate inizialmente sul corpo compatibili – si disse – con un pestaggio, venne aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario contro ignoti iniziando a scandagliare la posizione di tutti i presenti.

L’ultima novità sulla morte di Alex Marangon è l’esito dell’autopsia che ha definito che la morte sarebbe legata ad un trauma cranico compatibile con una caduta da 15 metri, con alcuni testimoni che raccontano di averlo visto aggrappato ad un balcone poco prima di sentire un urlo e il tonfo sordo: il corpo del ragazzo sarebbe rimasto nel luogo del ritrovamento per tutti i lunghi giorni delle ricerche, tesi confermata dall’analisi delle immagini registrate dai droni che avrebbero impresso una macchia nella vegetazione che inizialmente non venne notata dagli inquirenti.

L’appello dei familiari di Alex Marangon: “Non è caduto e non si è gettato, non vogliamo delle verità di comodo”

Una tesi – quella della caduta – alla quale non sembrano credere i familiari di Alex Marangon con la madre che ad Ore 14 ci ha tenuto a ricordare e precisare che “il fascicolo è stato aperto per omicidio perché i segni sul corpo erano riconducibili ad un pestaggio“, criticando il fatto che ora “Procura e Medico legale” stiano rivoltando “quello che loro stessi hanno detto”: dal conto suo è certo che il 25enne non sia “caduto” e tanto meno che si sia “gettato” volontariamente; chiedendo che “si continui ad indagare su questa vicenda e venga fuori la verità”, se non altro perché “Alex se lo merita”.

La sorella di Alex Marangon – invece – ha posto l’accento sul fatto che “i segni di una colluttazione e quelli di una caduta sono in contrasto” tra loro visto che oltre al trauma cranico una caduta di 15 metri a suo avviso dovrebbe anche causare “una lesione al collo o qualcos’altro”, chiedendosi anche perché “hanno aspettato poi quattro ore prima di chiamare i soccorsi” se l’avrebbero visto aggrappato al balcone poco prima di cadere: anche per lei l’appello è chiaro e verte attorno al fatto che si arrivi ad una “verità che non sia solamente di comodo per qualcuno“.