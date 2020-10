ALEX MARTIN, FIGLIA WHOOPI GOLDBERG/ Attrice come lei, ha esordito in ‘Sister Act 2’

Si chiama Alex Martin – all’anagrafe Alexandrea Martin – la figlia che Whoopi Goldberg ha avuto da Alvin Martin e che ha seguito le orme della madre nell’intraprendere la carriera da attrice. Alex è nata il 9 maggio 1973 e – oltre ad aver recitato in diversi film per il cinema – si occupa anche di tv e produzioni televisive. A partire dagli anni Novanta, l’abbiamo vista affiancare la madre in Sister Act 2 – Più svitata che mai (Sister Act 2: Back in the Habit) per la regia di Bill Due e – successivamente – prendere parte a I Cavalieri Delta (Quest of the Delta Knights), American Intellectuals e Strange as Angels, rispettivamente diretti da James Dodson, Paige Taylor e Francisco Roel. In televisione è apparsa nel film Chiamatemi Babbo Natale (Call me Claus) di Peter Werner e inoltre, come coproduttrice, produttrice associata ed esecutiva, ha lavorato nel dietro le quinte di Descendants, Sensitive Men e According to Alex.

Alex Martin è la figlia di Whoopi Goldberg

Della sua vita privata non si sa molto, se non che è la moglie di Bernard Dean e ha 3 figli e una nipote. Whoopi Goldberg è dunque bisnonna di una piccolina di nome Charlie Rose, che a pochi anni di vita è già praticamente una star dei social. Charlie sorride sempre e ama gli abiti colorati, che indossa sempre nelle foto su Facebook e Instagram postate dall’attrice. Se – nelle interviste – Whoopi non si sbilancia sul rapporto con Alex Martin, diverso è il caso di Charlie Rose, di cui la Goldberg parla volentieri ospite del Rachael Ray Show. Le dichiarazioni risalgono al 2016: “Oh, Charlie? Charlie Rose è una bambina strana”, ha detto ridendo. ‘Strana’ perché parla con un accento tutto suo e non sa pronunciare il nome ‘Whoopi’, che storpia in ‘Oopi’ ogni volta che la chiama.

La famiglia di Alex Martin

Alex Martin è diventata madre giovanissima, a soli 16 anni, ed è per questo che Whoopi Goldberg si qualifica come una bisnonna altrettanto ‘da record’. A 34 anni, infatti, aveva già una prima nipotina, Amarah Skye, a cui anni dopo sono seguiti i maschi Jersey e Mason. Compiuti i 58, Whoopi ha nuovamente accolto in famiglia l’arrivo di una bambina – Charlie Rose, appunto – che per la prima volta a distanza di tempo le ha regalato la gioia di stringere un neonato tra le braccia.



