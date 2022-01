Alex & Me/ Su Italia 1 il film con la calciatrice Alex Morgan

Alex & Me, film di Italia 1 con la giovane attrice Siena Agudong

Alex & Me va in onda oggi, 16 gennaio 2022, su Italia 1 dalle ore 16,35. Si tratta di un film prodotto da Gulfstream Pictures nel 2018. Nel cast troviamo protagonista Alex Morgan, calciatrice professionista che non solo gioca nella squadra dei San Diego Wave, ma è un importante presenza nella squadra americana di soccer, votata come Miglior calciatrice del campionato mondiale di Francia 2019, esempio mondiale di come anche in rosa questo sport può arrivare ai massimi livelli d’intensità e tecnica.

Il suo amore per il calcio l’ha portata anche a firmare un contratto con Amazon Prime che le ha dedicato una serie, ‘The Kicks’, ispirata ad un’opera letteraria sulla sua vita. Al suo fianco anche la giovane attrice Siena Agudong, una carriera cresciuta tra serie televisive di successo come ‘Hawai Five-0’, la futura ‘Resident Evil’, in allestimento su Netflix, ‘Sydney to the Max’, ‘Nicky, Ricky, Dicky & Dawn’, ‘Upside-Down Magic – Magia imperfetta’, voluta da Disney Channel coinvolgendo un cast i giovani attori tra le quali la Agudong è protagonista assoluta.

Alex & Me, la trama del film: la storia di una ragazza che…

Un po’ ispirato dal precedente successo di ‘Sognando Beckham’, ‘Alex & Me‘ è la storia di una ragazza che nella sua adolescenza, tra college, problemi di cuore e amicizia, senso della crescita individuale e sportiva, ha un sogno: diventare una grande esponente del calcio femminile americano come il sua idolo, Alex Morgan. Nella sua cameretta spiccano i mille poster dedicati non agli eroi del rock o dell’adolescenza tipici, ma proprio ad Alex, una sorta di santuario che le da la forza di credere nel suo percorso sportivo senza timore e con grande caparbietà. Sulle pareti della sua stanzetta spicca un poster a grandezza naturale della sua eroina, ma è il fratello Willis il vero deterrente per Reagan: il ragazzo, fratello maggiore, è un vero asso del calcio e questa competizione famigliare la limita nella sua crescita, una sorta di nemesi che non riesce a vincere.

Ma i sogni, si sa, son desideri e Reagan ha una grande fortuna: dopo essere umiliata da Claire, rivale in campo e campionessa in erba del calcio femminile locale, Reagan improvvisamente vede prendere vita il poster di Alex Morgan che inizia a darle consigli, sostenerla psicologicamente, aiutarla a crescere sino a divenire la vera star del soccer della sua realtà.

Video, il trailer del film “Alex & Me”





