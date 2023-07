Alex Migliorini di Uomini e Donne fidanzato con Manuel Pirelli?/ “Nuova coppia confermata”: lo scoop!

L’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini è fidanzato con Manuel Pirelli?

Alex Migliorini, che è stato il primo tronista gay di Uomini e Donne, avrebbe un nuovo amore. Il ragazzo, che alla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi aveva scelto Alessandro D’Amico, starebbe frequentando un volto già apparso in TV. Lui è Manuel Pirelli, che ha partecipato nel 2021 a Love Island, ed è stato fidanzato con una nota modella, Yulia Bruschi.

Le indiscrezioni su una loro possibile frequentazione circolano ormai da alcuni giorni, ma a darne conferma è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Molti utenti le hanno chiesto informazioni sull’ex tronista, facendole notare di avvistamenti insieme a Milano, messaggi che Deianira ha poi condiviso su Instagram, dando alla fine la sua risposta.

Alex Migliorini e Manuel Pirelli stanno insieme: Deianira Marzano conferma

Dopo essersi informata personalmente, chiedendo conferma a persone molto vicine alla presunta coppia, Deianira ha confermato la relazione tra i due ragazzi: “Manuel Pirelli, Alex Migliorini: oltre chi li segue anche chi li conosce, mi ha confermato privatamente. Bene, nuova coppia.”

L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe dunque ritrovato l’amore. Ricordiamo che la storia nata con Alessandro D’Amico grazie al programma non ebbe lunga vita. Nel 2020 Manuel iniziò una nuova relazione che divenne in poco tempo molto importante, al punto da essere pronto a convolare a nozze. Purtroppo il sogno d’amore non ebbe seguito e la loro storia si concluse. Oggi Alex sembra abbia ritrovato la felicità al fianco di Manuel Pirelli.

