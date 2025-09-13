Uomini e Donne, ex tronista Alex Migliorini accusato di ritocchi: la sua reazione spiazza i fan.

Si sa, i ritocchini estetici sono sempre il pomo della discordia soprattutto quando si parla di personaggi famosi. E stavolta a finire al centro delle polemiche è Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne che sta insospettendo sempre di più gli haters con il suo volto spesso troppo perfetto, se così si può dire. Questa non è la prima volta che il giovane finisce nel mezzo del caos sui social per i presunti ritocchini, ma chi lo segue non ha dubbi: pare completamente ‘pieno di botox’.

Sarà davvero così? Dopo le numerose critiche ricevute sul suo profilo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mettere a tacere gli odiatori sfogandosi tramite alcune storie su Instagram: “Ultima storia e poi la smetto ma si passano le giornate a criticare la vita di altri, addirittura di persone che conosciamo o anche amici..“, ha detto, “iniziate a vivere la vostra di vita.. o evidentemente non è molto interessante come quella degli altri? Un bacio grande sempre“.

Alex Migliorini, il terribile messaggio da un hater: “Come puoi augurare del male ad una persona?“

Ma non è finita qui. Alex Migliorini ha poi continuato a dar credito alle polemiche dicendo di essere spesso colpito da troppo odio da parte degli hater, raccontando di un commento ricevuto poco tempo fa da parte di una persona che gli ha augurato una cosa bruttissima: “Tipo un messaggio preso a caso sarebbe da mettere nome e cognome ma lascio perdere.. il 31 ottobre avevo messo una storia dove raccontavo che una macchina non si era fermata allo stop e mi aveva investito ma fortunatamente nulla di grave…“, ha raccontato, “puoi commentare “speravo in qualcosa di più”?? Ma come puoi augurare del male ad una persona? Quanta cattiveria e frustrazione“.

Poi si concentra di nuovo sulla questione botox e tramite un video cerca di fare smorfie ad hoc per far zittire coloro che sono convinti che sia ricorso alla chirurgia. Ma polemiche a parte, presto Alex Migliorini si sposerà, lo ha annunciato lui stesso dicendo che ormai conosce il fidanzato Manuel da due anni e che con lui ha capito che si tratta di vero amore.