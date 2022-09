Alex Nuccetelli: “Accordi tra Totti e Ilary? Deve prevalere in buonsenso”/ “I figli? Sono dei privilegiati”

Alex Nuccetelli sulla rottura di Totti e Ilary: “Di certo non moriranno di fame”

Continuano le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, sulla separazione dell’ex calciatore e Ilary Blasi. Il pr e personal trainer è tornato a I Fatti Vostri dove ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla rottura dell’anno, svelando retroscena inediti. Senza peli sulla lingua, Nuccetelli ha parlato di Noemi e Totti e dei sentimenti che li legano oggi, di Ilary Blasi e della sua replica all’intervista dell’ex marito ma è anche entrato nel dettaglio di situazioni più delicate come quella economica della coppia.

Uno dei temi più discussi negli ultimi giorni in merito alla separazione di Totti e Ilary è proprio la spartizione dei beni e del patrimonio, un dettaglio su cui Nuccetelli però tiene a non porre in modo particolare l’accento, così come cerca di smorzare l’impatto dell’intervista rilasciata dall’amico: “Io di fame non morirò se mi chiamo Francesco e nemmeno se mi chiamo Ilary.”, taglia infatti corto il Pr.

Alex Nuccetelli sui figli di Ilary e Totti: “Sono comunque ragazzi privilegiati”

Rimanendo poi in tema, Nuccetelli cita Christian, Chanel e Isabel, i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, dichiarando: “I figli? Saranno comunque ragazzi privilegiati, nolente o volente. – e continua – Ok, bisogna avere il tatto ma quando leggo alcune cose sul web e sparano su sti figli: ma sai quanti vorrebbero essere questi figli? Poi adesso siamo al momento del fuoco ma il fuoco scenderà…”. L’attenzione mediatica verso i tre ragazzi e molti dei commenti sulla loro attuale situazione sarebbero insomma fuori luogo per Nuccetelli, il cui desiderio è anzi vedere un giorno i due ex coniugi in rapporti sereni, magari in vacanza insieme con i figli seppur da separati.

