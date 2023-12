Alex Nuccetelli celebra l’amicizia con Francesco Totti, dedica speciale su Instagram/ “25 anni sono passati…”

Alex Nuccetelli celebra l’amicizia con Francesco Totti: “25 anni sono passati“

Nel corso dei suoi lunghi anni di onorata carriera nel mondo del calcio, Francesco Totti ha potuto contare sul supporto dei tanti tifosi e anche dei sostenitori a lui più vicini, dalla famiglia agli amici. Chi non lo ha mai abbandonato e da anni ha sempre condiviso con lui gioie e dolori è sicuramente Alex Nuccetelli. Il pr romano è uno dei suoi amici più fraterni e, nel corso dell’ultimo anno, più volte ha rilasciato dichiarazioni in suo favore quando si è trattato di affrontare l’argomento relativo alla rottura dell’ex Capitano con Ilary Blasi.

Ora, però, arriva una dichiarazione social che celebra la loro ultraventennale amicizia: “25 anni già sono passati” posso solo confermare ciò che mi hai suscitato di straordinario dai primi momenti della nostra amicizia, la persona che sei, semplice poco artefatta, e l’unico che rimane identico pure se venisse eletto presidente della repubblica o ricevesse il miglior premio esistente sul pianeta“. E, a corredo del messaggio indirizzato al grande amico, una loro foto insieme di diversi anni fa.

Alex Nuccetelli in difesa di Francesco Totti dopo l’addio a Ilary Blasi

Francesco Totti può contare sull’affetto e sul supporto incondizionato dei suoi più cari amici, e Alex Nuccetelli rientra tra quelli. Il pr romano ha sempre voluto difenderlo dalle accuse ricevute nell’ultimo anno, dopo l’addio a Ilary Blasi e l’ipotesi tradimento da parte dell’ex Capitano della Roma. Anche in una recente intervista a Tag24, che ha fatto immediatamente seguito alle dichiarazioni rivelatrici della Blasi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Nuccetelli ha difeso a spada tratta il suo amico, smentendo le ipotesi di tradimento.

“Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un’altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente all’innamoramento con un’altra donna“, ammette il pr, che svela poi come Totti abbia sempre cercato di salvaguardare il loro amore: “Lui ha cercato comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti“.

