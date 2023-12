Alex Nuccetelli difende Totti dopo le dichiarazioni di Ilary Blasi/ “Ha cercato di recuperare il matrimonio”

Alex Nuccetelli difende Francesco Totti dalle accuse di Ilary Blasi

Ieri pomeriggio Ilary Blasi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato per la prima volta in un’intervista televisiva della rottura con Francesco Totti. Le verità raccontate dalla conduttrice hanno alimentato il dibattito nell’opinione pubblica, ed è intervenuto anche un grande amico dell’ex calciatore: Alex Nuccetelli. Intervistato da Tag24, il pr romano si è espresso apertamente sulle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice, in particolare quelle legate ad una presunta eccessiva gelosia dell’ex Capitano.

“Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista nei confronti della moglie, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma“, spiega Nuccetelli. “Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, non con le parole bensì con i fatti”.

Alex Nuccetelli: “Francesco ha cercato di recuperare il matrimonio“

Alex Nuccetelli si è poi soffermato sull’accusa di Ilary Blasi sui presunti tradimenti di Francesco Totti: “Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un’altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente all’innamoramento con un’altra donna. Lui ha cercato comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti […]”. E ha aggiunto: “Se parliamo di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei. Si sono fatte allusioni a tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo”.

Inoltre, si sofferma anche sulle accuse della Blasi a Roma e ai romani, che avrebbero coperto l’ex marito, e offre una opposta visione di pensiero rispetto alla conduttrice: “Per uno come Francesco nascondersi è ancora più difficile, cioè se avesse fatto tante di queste cose come vengono additate si sarebbe saputo. Negli ultimi anni poi li ho vissuti molto poco nel loro regime familiare”.











