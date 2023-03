Alex Nuccetelli: “Ilary nel mio locale? Perplesso”/ “Totti e Bocchi traslocano e…”

Alex Nuccetelli, la reazione ad Ilary e Bastian nel suo locale

Ilary Blasi e il compagno Bastian si sono recati al Tartarughino con amici e parenti in occasione del compleanno di Isabel locale romano di cui Alex Nuccetelli, migliore amico di Totti, è il direttore artistico. Ai microfoni di Novella 2000, il pr romano svela qual è stata la reazione del capitano sapendo che l’ex moglie era nel suo ristorante: “Con tutti i locali che ci sono a Roma proprio da te?”

E ancora: “Onestamente credo che a lui non abbia fatto né caldo né freddo” afferma il pr romano che invece confessa di essere rimasto perplesso: “Ci parliamo tramite avvocati. In ogni caso che abbia scelto proprio il Tartarughino mi ha fatto piacere: in una serata, quella del giovedì, che è meno esplosiva delle altre, sicuramente la presenza del suo gruppo è stata gradito“.

Alex Nuccetelli svela: “Totti e Noemi traslocheranno in una casa più grande”

Ai microfoni di Novella 2022, il 45enne romano Alex Nuccettelli svela le ultime novità in casa Totti-Bocchi. I due si erano trasferita a Roma Sud per poter convivere: “Si trovano bene e tra l’altro il loro appartamento io lo conoscevo

già. Ci abitava un mio amico imprenditore che mi aveva invitato in passato. Così, quando sono andato a trovare loro, sentivo che quegli spazi per me erano familiari. Quando Noemi ha raccontato chi era il vecchio proprietario ho ricollegato. Ma, al di là dei quartieri, loro stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque“.

Alex Nuccetelli poi lancia uno scoop sulla coppia: “So che Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un’altra casa non distante da dove stava prima, all’Eur. Mi ha detto che deve trovare gli spazi necessari, perché ora sono tanti. Lui ha tre figli, Noemi due. Che tra l’altro vanno molto d’accordo“.











