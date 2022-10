Alex Nuccetelli, “Ilary non rispettava Francesco e si negava”/ Fan spiazzati e…

Alex Nuccetelli attacca Ilary Blasi: “Quando la moglie non rispetta il marito…”

E’ ancora guerra tra Alex Nuccetelli e Ilary Blasi. Dopo che l’amico di Francesco Totti aveva rilasciato numerose interviste sulla fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi, la popolare conduttrice ha scelto di ricorrere alle vie legali. Nella nota dell’avvocato di Ilary si legge: “Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”. Dopo la querela, Alex Nuccetelli però non è stato in silenzio e ha minacciato: “Ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione almeno mi libero di tutto”.

"Ilary Blasi non ha chiesto 1 euro a Totti"/ Avv Simeone "Notizie false diffuse per…"

Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Alex Nuccetelli ha svelato nuovi dettagli sui motivi che avrebbero portato alla separazione dell’anno. Dopo che Francesco Totti aveva rilasciato l’intervista al Corriere della Sera, Ilary aveva fatto sapere tramite il suo avvocato: “Ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Alex Nuccetelli però ha difeso il suo amico Totti e ha commentato la dichiarazione di Ilary: “Da queste parole sembra che Francesco sia andato a letto con 50 donne sposate. Anche a Ilary le chiacchiere hanno attribuito varie storie”.

Totti, sgarro a Ilary Blasi al compleanno?/ "Festa nel locale in cui le fece la proposta di nozze" ma…

Perché Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? La rivelazione di Alex Nuccetelli

Secondo Alex Nuccetelli Ilary Blasi avrebbe mancato di rispetto a Francesco Totti in varie occasioni. Per questo motivo, l’ex capitano della Roma avrebbe deciso di frequentare Noemi: “Quando la moglie non rispetta il marito o si nega sempre, quello prima o poi va a bussare da qualche parte. Ricordo benissimo che fin dall’inizio tra loro è stato così quando vivevano ancora a Via Amsterdam prima di trasferirsi nella villa all’Eur”. Una versione dei fatti che ha mandato su tutte le furie Ilary Blasi che forse potrebbe decidere di parlare presto. In molti sperano che Ilary Blasi possa andare a Verissimo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. All’amica Silvia Toffanin è stato chiesto se sarà prevista in una puntata la presenza di Ilary. Silvia Toffanin ha smentito però per il momento spiegando che né Ilary né Francesco Totti hanno dato l’ok per un’intervista: “Al momento nessuno dei due è previsto”, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Francesco Totti e Ilary Blasi, il problema degli alimenti/ Cifre inconciliabili e...

Intanto tra Ilary Blasi e Francesco Totti la separazione giudiziale sembra inevitabile. L’ultimo accordo prevedeva il totale sobbarcarsi delle spese della villa al Torrino, quella in cui attualmente continuano a vivere tutti i 5, che ammonterebbero a circa 20 mila euro al mese. Il Pupone sarebbe stato disposto a provvedere a tutti i costi della casa, più ovviamente al mantenimento dei figli. La proposta è stata però rifiutata da Ilary che attende la decisione del giudice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA