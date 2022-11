Alex Nuccetelli replica ai legali di Antonella Fioredelisi/ Verità sui messaggi: “Totti mi ha garantito che…”

Alex Nuccetelli contro i legali di Antonella Fiordelisi

Alex Nuccetelli replica ai legali di Antonella Fiordelisi che, ieri, con un post pubblicato sul profilo Instagram della concorrente del Grande Fratello Vip 2022 hanno chiesto l’autorizzazione di pubblicare gli screenshot dei messaggi ricevuti da Antonella su Instagram da Totti di cui si è parlato durante una puntata del reality show. “Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza“, hanno scritto i legali.

“Si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua ‘richiesta di messaggi‘”, hanno aggiunto i legali dell’ex schermitrice. Sotto il post dei legali di Antonella, prima che fosse tolta la possibilità di commentare cancellando tutti i messaggi, ha commentato sotto il post ribadendo il proprio punto di vista.

Le parole di Alex Nuccetelli “Totti non sapeva nemmeno della sua esistenza”

Alex Nuccetelli, prima della cancellazione dei commenti sotto il post dei legali di Antonella Fiordelisi, come si legge su Biccy, ha ribadito che Totti gli ha garantito di non conoscere affatto Antonella. “Prima di tutto dico che io non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella”, ha scritto Nuccetelli.

“Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi, che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip”, ha aggiunto Nuccetelli come si legge ancora su Biccy.











