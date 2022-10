Alex Nuccetelli, rivelazione choc/ “Totti non tornerà mai più con Ilary”

Alex Nuccetelli boccia un possibile ritorno di fiamma tra Totti e Ilary

Alex Nuccetelli, migliore amico di Totti da sempre, è l’unico ad essersi sempre pronunciato sul divorzio della ex coppia dello showbiz. Il pr più famoso di Roma, ai microfoni di Diva e Donna, ha svelato cosa pensa di un possibile ritorno di fiamma tra il calciatore e la conduttrice.

“Impossibile. Per il bene dei figli spero possano trovare degli equilibri, perchè hanno una bella famiglia. Ma Francesco per arrivare a scegliere un’altra donna e lasciarsi andare è davvero arrivato allo stremo: alla consapevolezza che con Ilary è tutto perduto per sempre” afferma Alex Nuccetelli le cui parole non lasciano spazio a un futuro tra la ex coppia.

Alex Nuccetelli svela come ha conosciuto Ilary Blasi

Alex Nuccetelli, ai microfoni di Diva e Donna, rivela come abbia conosciuto Ilary Blasi. Il pr romano dichiara: “Ilary era una ragazza bellissima, una “bambolona”, la facevo entrare nei miei locali e si fidava, si faceva anche consigliare da me perchè già conoscevo il mondo dello spettacolo.”

E ancora dichiara: “Mi ricordo quando andò a fare i provino si Striscia e ci rimase male perchè la presero come letterina a Passaparola: non sapeva se accettare o meno. Quando le parlai di Francesco lei mi rispose: “Non mi piacciono calciatori e sono pure della Lazio. Tanto che si fece avanti, per uscire con lui, la sorella di Ilary: lavorava per me. Poi ovviamente le cose cambiarono“. Sulla favola d’amore Alex Nuccetelli dichiara: “Per Francesco è stata una vera favola, per Ilary non so. Non ho nulla contro di lei, ci tengo a dirlo, ma quello che è successo in vent’anni mi ha portato ad essere più dalla parte di Francesco che fra l’altro verso di lei ha sempre avuto un po’ di timore reverenziale“.

