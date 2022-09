Alex Nuccetelli “Totti Ilary Blasi? Tempo del giudizio”/ “Bacio con Noemi Bocchi a…”

“È arrivato il tempo del giudizio”. Così Alex Nuccetelli ha presentato la sua intervista di oggi, lunedì 12 settembre 2022, ai Fatti Vostri su Rai 2. Un appuntamento particolarmente atteso, anche alla luce dell’intervista che Francesco Totti ha concesso ieri al Corriere della Sera per parlare della separazione dalla moglie Ilary Blasi. Nuccetelli, campione italiano in carica di body building della IFBB Pro League, nella categoria man physique, nonché ex marito di Antonella Mosetti, da cui ha avuto la figlia Asia, conosce molto bene l’ex capitano della Roma. Il pr e body builder è amico e confidente di Francesco Totti, gli fece conoscere Ilary Blasi, ma è pure amico di Noemi Bocchi, la nuova compagna dell’ex calciatore.

“Non mi perderei l’appuntamento di domani, perché la ruota gira sempre. È finito il tempo del perdono e sta iniziando quello del giudizio”, ha dichiarato ieri Alex Nuccetelli nelle storie di Instagram. Non mancano le anticipazioni su quello che rivelerà: dall’inizio della conoscenza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi fino alla relazione, passando anche per il primo bacio. Il braccio destro di Francesco Totti e pr delle serate capitoline più mondane, secondo quanto riportato da Repubblica, intende portare anche “messaggi e fatti oggettivi”.

“IL PRIMO BACIO TRA FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI…”

“Ero stato io a presentargli la moglie e mi è capitato di trovarmi nel mezzo di questa nuova storia, che comunque si sta rivelando importante”, ha dichiarato Alex Nuccetelli, pronto a fornire nuove rivelazioni su Francesco Totti, la futura ex moglie Ilary Blasi e la fidanzata Noemi Bocchi. L’ipotesi del quotidiano è che lo faccia col benestare dell’ex capitano della Roma. Riguardo il primo bacio tra Totti e Noemi, ha anticipato che c’è stato “a novembre in un evento organizzato da me in una bellissima location di via della Nocetta. Non posso dire altro”.

L’ipotesi del quotidiano è che Alex Nuccetelli possa fare il nome di Cristiano Iovino, personal trainer di Ilary Blasi che sarebbe colui con cui si sarebbe scambiata i messaggi. Secondo quanto riportato da Chi e il Corriere della Sera, i loro sms risalgono ad agosto, ma testimonierebbero un flirt più che un’amicizia. Proprio in quel periodo, tra fine agosto e inizio settembre, Francesco Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, a un evento di padel. Il primo bacio risalirebbe a novembre. Questa è la tempistica su cui si basa la strategia di Francesco Totti, anche mediatica, secondo Repubblica.











