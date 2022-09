Alex Nuccetelli: “TV? L’amicizia con Totti mi ha precluso tutto”/ “Non potrò mai essere in Mediaset”

Alex Nuccetelli e la stoccata a Mediaset: “Totti e Ilary? Parlo in Rai, lì non potrò mai esserci”

Alex Nuccetelli ha rilasciato una lunga intervista a Salvo Sottile nel corso della puntata de I Fatti Vostri andata in onda il 12 settembre. Il noto Pr e personal trainer ha commentato le ultime novità sull’amico Francesco Totti e le dichiarazioni fatte su Ilary Blasi, raccontando però alcuni retroscena inediti che lo riguardano da vicino. In particolare Nuccetelli ha svelato che l’essere amico di Totti gli ha causato anche qualche problema personale.

Teo Losito, ad Alberto Tarallo polizza 300mila euro/ "Lui beneficiario, no fratello"

Difendendo l’amico, il pr ha dichiarato: “Molti danno delle etichette, parlano di Francesco ma prima di parlare… e ne parlo a mio discapito, perché tenere questa amicizia a me mi ha precluso tutto. Non a caso sono in Rai, ma non potrò mai essere in Mediaset, è una cosa mia e mi permetto di dirlo perché la dignità e l’amicizia vanno al di là di questo.”

Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 12 settembre ancora campioni?/ L'impresa di Eleonora, Mattia e Manuela

Alex Nuccetelli e il retroscena sull’Isola dei Famosi: “Scartato nella fase finale…”

Non è sceso nei particolari Alex Nuccetelli, facendo comunque chiaramente intendere di essere stato in qualche modo ‘bandito’ da Mediaset dove, infatti, finora non è mai apparso per parlare dell’affaire Totti-Blasi. Sempre rimanendo in tema TV, Nuccetelli ha poi lanciato un’altra stoccata: “Circa due anni fa io ero in trattativa per l’Isola dei Famosi, quindi mi sentivo spesso con Totti (Ilary Blasi ne era già la conduttrice, ndr). Sono stato preso in quattro reality e scartato da tutti nella fase finale e non si è mai capito come, con scuse inenarrabili. – ha quindi tuonato, concludendo – Sono stato anche etichettato come ‘un passato burrascoso’ e altre cose del genere e questo si collega al fatto ma lascerei perdere questa parte…”

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge torna al GF VIP?/ Si aggira tra gli studi Mediaset e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA