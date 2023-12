Alex Schwazer abbandona il Grande Fratello 2023/ La scelta dopo la sorpresa della famiglia: “Vado con loro!”

Grande Fratello 2023, Alex Schwazer rivede i figli Noah e Ida e sua moglie Kathrin dopo 3 mesi

La 24a puntata del Grande Fratello 2023 si apre all’insegna delle emozioni più pure e con protagonista Alex Schwazer. Il marciatore, dopo quasi 3 mesi di lontananza, ha finalmente potuto riabbracciare sua moglie Kathrin Freund e i figli Ida e Noah. Prima di raggiungere la sua famiglia in mystery room, il marciatore è stato incalzato sul tema della mancanza da Alfonso Signorini. “Mi manca tanto la mia famiglia; mia moglie è venuta qui il 17 settembre ma i bimbi non li vedo dall’8…”.

Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer/ Lui: "Non mi ha mai rimproverato le assenze. Potevamo esplodere ma…"

Neanche il tempo di palesare tutta la sua nostalgia che per Alex Schwazer è arrivato il dolce momento di stringere tra le braccia i suoi figli Ida e Noah, insieme a sua moglie Kathrin Freund. La scena è stata davvero toccante; la piccola estremamente timida ma allo stesso tempo commossa alla vista del padre. Il piccolo Noah non ha invece mollato per un secondo il padre; tra le sue braccia finché non è giunto il momento di congedarsi. Altrettanto toccante la breve dedica di sua moglie: “Anche noi siamo venuti perché ci manchi tanto tanto e volevamo dirti che siamo tanto fieri di te. Qualsiasi tua decisione noi siamo al tuo fianco; come vedi, ci stiamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per te…”

Noah e Ida, chi sono i figli di Alex Schwazer/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: "Faccio tutto per loro"

Alex Schwazer si “arrende” alla nostalgia: abbandona ufficialmente il Grande Fratello 2023

La sorpresa per Alex Schwazer da parte della sua tenera famiglia è stata decisiva per il percorso del marciatore. La mancanza dai suoi affetti più cari, in particolare i figli e la moglie, non è stata semplice da affrontare; rivedendoli, lo stesso Alfonso Signorini si è reso conto di come lo sportivo fosse intento a riflettere in riferimento alla sua permanenza nella Casa del Grande Fratello 2023.

Alex Schwazer, incalzato dal conduttore rispetto al possibile abbandono del Grande Fratello 2023 per tornare dalla sua famiglia, ha scelto di riflettere ancora qualche minuto. Poco dopo, una volta arrivato il verdetto del televoto, il marciatore ha però dato il suo di verdetto: “Io avevo detto già ai miei compagni che oggi sarei tornato a casa con la mia famiglia, quindi ho deciso di lasciare la Casa”. Alex Schwazer ha dunque raggiunto la porta rossa accompagnato dai suoi compagni di viaggio e ad attenderlo, pronti per tornare a casa, c’erano proprio la sua amata moglie Kathrin e i figli Ida e Noah.

SPILLO/ Siamo sul podio europeo dei più dopati in atletica: spiegato il silenzio su Schwazer

© RIPRODUZIONE RISERVATA