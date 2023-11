Alex Schwazer, allenamento fuori dalla casa del Grande Fratello 2023 per le Olimpiadi?/ Indiscrezione bomba

Alex Schwazer in attesa del verdetto sulle Olimpiadi

Alex Schwazer ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2023 in attesa del pronunciamento della Wada sulla squalifica per doping che, in caso di riduzione, potrebbe aprirgli le porte per le Olimpiadi di Parigi. L’atleta spera in uno sconto di pena e l’annuncio potrebbe arrivare mentre si trova nella casa del Grande Fratello 2023. In attesa della sentenza, Schwazer, all’interno della casa, continua ad allenarsi quotidianamente grazie alla presenza di un tapis roulant professionale che gli consente di non perdere il tono muscolare.

Tuttavia, qualora Schwazer dovesse ricevere davvero uno sconto di pena, gli autori del Grande Fratello 2023 potrebbero concedere ad Alex un permesso speciale che gli permetterebbe di allenarsi fuori dalla casa.

Alex Schwazer: cosa potrebbe succedere in caso di sconto di pena

Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, qualora Alex Schwazer dovesse ricevere uno sconto di pena sulla squalifica potendo così partecipare alle Olimpiadi 2024 di Parigi, il Grande Fratello potrebbe concedergli la possibilità di allenarsi quotidianamente fuori dalla casa in una pista nelle vicinanze del bunker e in totale solitudine.

“Qualora l’avventura di Schwazer al GF proseguisse senza intoppi, gli autori starebbero valutando l’ipotesi di un’uscita quotidiana che consenta al campione 38enne di allenarsi in una pista esterna, nelle immediate vicinanze, in assoluta solitudine”, fa sapere TvBlog.

#GrandeFratello: si pensa ad una pista fuori la casa per far allenare #AlexSchwazer quotidianamente in assoluta solitudine e nelle immediate vicinanze. @tvblogit #AscoltiTv pic.twitter.com/GRoRY4W6wp — Boomerissima (@Boomerissima) November 9, 2023

