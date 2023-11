Alex Schwazer choc/ “Ho bestemmiato due volte al Grande Fratello 2023”, scoppia la polemica sul web

Alex ammette di aver bestemmiato: web furioso

Alex Schwazer è uno dei candidati all’eliminazione della prossima settimana. Dopo aver perso al televoto con Beatrice Luzzi, lo sportivo è finito tra i nominati. Nelle ultime ore, però, è tornato nel ciclone delle polemiche per alcune dichiarazioni fatte in confidenza a Fiordaliso e Mughini.

Beatrice Luzzi e Alex Schwazer, scoppia il caso sul verdetto/ Lei spiazza tutti: "Ce lo aspettavamo"

Il concorrente ha, infatti, ammesso di aver utilizzato espressioni blasfeme al Grande Fratello: “Ho bestemmia due volte sul tapis roulant ma stavo per cadere” afferma. Ovviamente il web, a cui non sfugge nulla, ha ricordato come lo scorso anno Riccardo Fogli fosse uscito la prima sera proprio per aver bestemmiato. E’ scoppiata, dunque, la polemica sui social che chiede l’espulsione di Schwazer dopo la sua ammissione.

Alex Schwazer nomina Mughini al Grande Fratello 2023: il giornalista sbotta/ "Mi sento accusato di..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗧𝗘𝗟𝗟𝗢 (@gfvipnews)

Beatrice Luzzi e Alex Schwazer: il caso del verdetto

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Schwazer ha perso al televoto con Beatrice Luzzi che si conferma una delle preferite dal pubblico. L’attrice, però, prima del verdetto annunciato da Alfonso Signorini, ha sussurrato qualcosa all’orecchio dello sportivo che ha fatto scoppiare un “caso” sui social.

Poco prima di scoprire il nome del concorrente meno votato, Luzzi ha sussurrato ad Alex: “Vai a lunedì”. Parole alle quali Schwazer ha annuito con diffidenza. “Alex, sei il meno votato e quindi sei il primo candidato all’eliminazione definitiva di lunedì. Sfiderai al televoto gli altri nominati di questa sera” ha confermato il conduttore che ha notato il siparietto tra lui e l’attrice. “Ce lo aspettavamo” ha detto sinceramente Luzzi, parole che non hanno lasciato indifferente né il web e nemmeno Signorini che ha aggiunto: “Ho visto che anche Alex annuiva“. Lo sportivo, poi, ha anche avuto uno scontro con Mughini dopo averlo nominato.

ALEX SCHWAZER ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO?/ Signorini: "Il video su Beatrice non c'è", lui resta ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA