Alex Schwazer contro Grecia Colmenares “non mi faceva parlare!”/ Lei: “Se c’è una bugia mi difendo!”

Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares furba? Lei si difende dalle accuse

Nelle scorse ore al Grande Fratello 2023 è andato in scena uno scontro tra Grecia Colmenares e Alex Schwazer, con il marciatore che si è avvicinato a muso duro all’attrice, che continuava ad interromperlo durante la discussione. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini affronta l’argomento e ci si focalizza soprattutto sull’atteggiamento di Grecia, che molti considerano furba e non del tutto trasparente. Lei, però si difende dalle accuse: “Non è la verità, non è così. Cerco di stare più nel gruppo, di fare le cose il meglio possibile, che se c’è un problema si trova la situazione“.

Alex Schwazer urla minaccioso contro Grecia Colmenares/ Web chiede la squalifica immediata

A suo dire è sempre opportuno cercare la verità in ogni situazione e, quando sa che c’è qualche bugia in corso, si difende come una leonessa facendo valere la propria posizione: “Mi difendo, se è una cosa vera ascolto, ma se è una bugia mi difendo. Non voglio che si capisca male“. Inoltre, nega di essere furba come in molti pensano: “Sono una persona che non pensa di fare qualcosa per quello, non sono furba“.

Grecia Colmenares: "Chando mi ha fatto una favore"/ La rivelazione al Grande Fratello: "tradito fiducia"

Alex Schwazer sullo scontro con Grecia Colmenares: “Non mi faceva parlare“

Alfonso Signorini incalza Alex Schwazer con una battuta, in riferimento al duro confronto avuto con Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023: “Non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi“. Il marciatore poi spiega perché ha avuto quella reazione: “Ero stanco, volevo fare un allenamento impegnativo e volevo dire la mia ma non mi faceva parlare, non sono riuscito ad inserirmi“. Il confronto in salone è stato piuttosto civile e la discussione si è subito spostata sulla figura di Grecia.

Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, bacio al Grande Fratello 2023/ In tugurio scatta la passione ma...

Cesara Buonamici, in particolare, le rivolge una domanda: “Grecia, te ne dicono di tutti i colori, che sei furba, che reciti… ma chi ti sta antipatico nella Casa? Chi non puoi sopportare?“. L’attrice risponde senza troppi tentennamenti: “Rosy“, memore degli antichi contrasti con la Chin. La chef però ribatte, spiegando perché a suo dire le due non riescano a trovare un punto d’incontro: “Non si riesce ad interagire con lei, perché recepisce il contrario di quello che succede nella realtà“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA