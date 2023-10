Alex Schwazer contro papà di Heidi Baci al Grande Fratello/ “Se mia figlia avesse paura di me avrei fallito”

Alex Schwazer lancia una stoccata al papà di Heidi Baci al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023 arriva la lettera di Heidi Baci. Lunedì 16 ottobre la concorrente ha abbandonato il programma senza voltarsi indietro e senza salutare alcuno dei suoi compagni. Un silenzio portato avanti fino alla diretta del 19 ottobre, quando una sua lettera ha chiarito la volontà di tornare vicina alla sua famiglia. Tra i commenti più pungenti su quanto accaduto e, soprattutto, sul comportamento del papà di Heidi, c’è stato quello di Alex Schwazer.

Lo sportivo, che è anche papà di due bambini, ha criticato senza mezzi termini il comportamento avuto dal padre di Heidi nei confronti della figlia. Queste sono state le sue parole: “Io ho un’opinione abbastanza netta riguardo a quanto è successo. – ha esordito – Senza entrare nel dettaglio di come sta la mamma, io credo che mia figlia, che adesso ha sei anni mentre Heidi ne ha 26, io spero che se mia figlia, tra 20 anni, mi rivede dopo un mese che non mi ha visto e anziché essere felice di vedermi è impaurita, io ho fallito come padre!” Parole forti che raccolgono l’applauso del pubblico in studio.

