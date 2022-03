Alex Schwazer e Bruno Fabbri, chi sono Gli Atletici di Pechino Express 2022/ Riscatto itinerante

Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici, sono il campione e il medico sportivo che partecipano a questa nuova edizione di Pechino Express 2022. Andiamo subito a scoprire qualcosa in più sul loro conto e sul loro percorso, in attesa di vederli all’opera in questa nuova avventura itinerante. Il famoso marciatore comincia la sua scalata verso il successo nel 2005, quando trionfa nei campionati italiani nella gara dei 50 km. Nello stesso anno arriva anche la prima medaglia in ambito internazionale, ovvero il bronzo ottenuto ai Mondiali di Helsinki.

Nel 2007 ecco un altro bronzo, questa volta ai Mondiali di Osaka. Un anno dopo, ai Giochi olimpici di Pechino, Alex riesce arriva primo nei 50 km, piazzando un nuovo record olimpico. Nel 2012 l’inizio della fine: il campione risulta infatti positivo all’antidoping. Dopo una squalifica di quattro anni torna a gareggiare ma risulterà un’altra volta positivo all’antidoping, nonostante le difese esasperate del suo staff.

Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici di Pechino Express 2022

Il riscatto arriva nel 2021, quando il Gip del Tribunale di Bolzano decide di archiviare il procedimento penale per “non aver commesso il fatto”, spiegando che è stato “accertato con alto grado di credibilità razionale” e che i campioni analizzati “sono stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta”. Nella sua nuova avventura a Pechino Express 2022, al fianco di Bruno Fabbri per la squadra de Gli Atletici, punta naturalmente alla vittoria.

Il suo compagno di squadra, medico sportivo di professione, è competitivo quanto lui, ama lo sport e la musica. Sappiamo anche della sua passione per la scrittura; recentemente infatti ha lavorato al libro intitolato Il Sesso come Sport. Insieme ad Alex vuole vincere e stupire in questa nuova entusiasmante edizione del reality itinerante di Sky, Pechino Express 2022. Ci riusciranno?



