Alex Schwazer e Bruno Fabbri, “Gli Atletici” Pechino Express 2022/ “Lenti come lumache…”

Alex Schwazer e Bruno Fabbri, gli Atletici si riprenderanno a Pechino Express 2022 dopo un avvio deludente?

Gli Atletici, la coppia formata da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, sono risultati ultimi al termine della prima puntata di Pechino Express 2022. Ci si aspettava di più da questa coppia. Alex ancora deve carburare perché si ha la sensazione che non abbia ancora capito di essere finito in un reality adventure. Nel corso della prima puntata, Madre e Figlia hanno vinto la prova immunità che le ha permesso di trascorrere una giornata all’interno di una Spa. Hanno scelto di penalizzare gli Atletici che hanno dovuto tagliare il traguardo con una brocca colma. Costantino Della Gherardesca svela la classifica. Gli Atletici e le Tik Toker sono a rischio eliminazione. Queste ultime hanno poi avuto la peggio e sono la prima coppia a dover lasciare il programma.

C’è stata una polemica però sui social relativa a questa eliminazione da Pechino Express 2022. Per molti ad uscire dovevano essere gli atletici. C’è chi ha fatto notare: “Schwazer e l’altro più meritevoli? Ad occhio avrebbero avuto più voglia di camminare sugli spilli che di partecipare a Pechino Express”. In questa prima puntata, gli Atletici non sono riusciti a dare il meglio di sé. Hanno dimostrato poca determinazione, come se fossero disinteressanti alla gara e alla competizione. Qualcuno ha pensato però che gli Atletici potessero avere avuto un trattamento di favore. Ricordiamo ancora cosa è successo ad Alex Schwazer qualche anno. L’accusa di doping e l’esclusione dalle Olimpiadi di Londra sono stati per lui un duro colpo. Forse la mancata eliminazione degli Atletici risponde all’esigenza di dare un’altra occasione ad Alex Schwazer proprio in virtù di tutto quello che gli è successo.

Pechino Express 2022, gli Atletici tradiscono le aspettative del pubblico

Gli Atletici hanno sempre dichiarato di non sentirsi avvantaggiati solo per il fatto di essere degli sportivi. E in effetti lo hanno dimostrato nel corso della prima puntata. Alex Schwazer e Bruno Fabbri hanno incontrato molte difficoltà rovesciando il luogo comune che nel reality adventure gli sportivi abbiano la meglio. D’altronde lo stesso Bruno Fabbri prima di partire per Pechino Express 2022 aveva dichiarato: “Si gioca in tutto o in parte sulla capacità di relazionarsi con le persone e di programmarsi gli spostamenti. Anche quando ci sono spostamenti a piedi sono talmente corti che essere podisti o marciatori non ha portato nessun vantaggio. Sono i meccanismi del gioco che devono essere capiti”. Alex è poi subentrato al suo compagno di viaggio: “Anche perché un atleta in gara non parla, fa fatica e non parla con gli altri. Qui devi parlare con il tuo compagno”, aveva chiarito. In realtà Fabbri aveva già fatto mea culpa in un’intervista asserendo che a mancare era stata la faccia tosta: “Non volevamo disturbare, ci accontentavamo. Invece bisognava insistere, insistere e ancora insistere”. Chissà se nella prossima puntata gli Atletici riusciranno a dare il meglio di loro. C’è da dire che ci si aspetta molto da questa coppia che per il momento ha tradito le aspettative del pubblico.

