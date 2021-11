Alex Schwazer e Carolina Kostner/ Eravamo in sintonia: non ci sentiamo ma un giorno..

Alex Schwazer torna sotto ai riflettori e oggi pomeriggio sarà ospite del salotto di Rai 1 alla trasmissione “Oggi è un’altro giorno”. Il marciatore azzurro chiaramente parlerà oggi della sua carriera, del processo in corso e delle accuse di doping, ma pure della sua autobiografia “Dopo il traguardo” edita da Feltrinelli, ove pure parte è stata dedicata al rapporto con l’ex fidanzata Carolina Kostner.

La famosa pattinatrice, legata a Schwarzer dal 2008 al 2012, fu protagonista suo malgrado dello scandalo del doping che travolse il marcatore alla fine del 2012: la bolzanina venne pure coinvolta nel processo, ma subì una squalifica di appena sei mesi per l’omessa denuncia del compagno. Allo scoppio dello scandalo, i loro rapporti ovviamente si interruppero e come ci racconta Alex Schwazer in una recente intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, anche in maniera dolorosa, come è facile immaginare visto il contesto: “Non non ci sentiamo più con Carolina. E’ stato un distacco molto doloroso. Magari un giorno ci rivedremo ma non è ancora arrivato il momento giusto”.

ALEX SCHWAZER E CAROLINA KOSTNER: IL PRIMO INCONTRO E…

Ma proprio sul rapporto con Carolina Kostner, pure Alex Schwazer torna più e più volte anche nella sua autobiografia, di recente uscita: dal primo incontro, a Ortisei, fino chiaramente alla fine della loro storia d’amore, minata dallo scandalo del doping del 2012. Sul primo incontro il marciatore ha speso diverse parole e pure ha riferito, in una recente intervista concessa a Libero: “Mi ha mandato un messaggio per invitarmi a una festa a Ortisei, per l’argento di Goteborg: il suo primo, vero, grande successo. Ancora non ci conoscevamo”.

L’azzurro racconta ancora: “Le ho risposto che dovevo allenarmi e, per non fare brutta figura, mi sono offerto di andare a trovarla a Torino. Dopo una pizza e due bottiglie bevute quasi da solo, le ho rovesciato il drink addosso. Abbiamo fatto le cinque del mattino. Eravamo in sintonia. La mia solitudine era molto simile alla sua”. Due anime affini, che dal 2008 al 2012 hanno fatto coppia fissa, tra l’ammirazione di tutti: fino ovviamente allo scandalo che ha visto l’azzurro protagonista circa nove anni fa. E su cui pure Schwazer davvero non ha nascosto nulla nel suo libro, raccontando anche di quanto mentiva alla sua fidanzata e alla famiglia per viaggiare di nascosto in Turchia e doparsi: “Innsbruck-Vienna, Vienna-Antalya. A Carolina Kostner e ai miei genitori ho detto che sarei andato a Roma, alla Fidal. Ho tenuto il cellulare acceso anche di notte, per evitare che partisse il messaggio della compagnia telefonica turca. Ragionavo già da tossico. O meglio, sragionavo. Ed ero pronto a mentire, perché doparsi vuol dire anche mentire”.



