Alex Schwazer e la depressione: “È una malattia, non è da prendere alla leggera”/ “Guarito per l’aiuto…”

Alex Schwazer e la depressione

Alex Schwazer ha dovuto anche combattere contro la depressione. Dopo il doping e la squalifica, l’atleta ha vissuto un ulteriore brutto periodo della sua vita proprio a causa della depressione. L’atleta che ha deciso di mettersi in gioco entrando nella casa del Grande Fratello 2023 per raccontare la propria storia anche al grande pubblico, ha parlato della depressione nella sua autobiografia “Dopo il traguardo” in cui si è lasciato andare ad una lunga confessione su vari aspetti della sua vita. Il caso scatenato dal doping e dalla squalifica lo ha portato alla depressione, una malattia che l’atleta ha sconfitto grazie all’aiuto di uno specialista come ha raccontato lui stesso recentemente in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

Un periodo di cui ha deciso di parlare pubblicamente attraverso un libro-verità, ma anche in tv dove, prima nel salotto di Silvia Toffanin e poi nella casa di Cinecittà, ha scelto di raccontarsi senza filtri.

Alex Schwazer e il racconto della depressione a Verissimo

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2023, a parlare della depressione esortando tutti a non sottovalutarla, è stato lo stesso Alex Schwzer. La depressione è una malattia, non è da prendere alla leggera. In quel momento mi ero dovuto fermare perché il mio mondo non esisteva più, non avevo gli allenamenti o le gare per cui dover funzionare in qualche maniera”, ha raccontato il campione nel salotto di Verissimo.

Sempre ai microfoni di Silvia Toffanin, ha raccontato come è riuscito a guarire e a tornare in pista: “Mi sono fatto aiutare da uno specialista che ringrazio e che mi ha fatto tornare quello di sempre”, le parole di Alex che è pronto a parlarne nuovamente anche davanti alle telecamere del Grande Fratello 2023.

