Alex Schwazer, il mistero della scritta sulla mano al Grande Fratello 2023/ Il web si interroga

Grande Fratello 2023: Alex Schwazer un fiume in piena contro Beatrice Luzzi

La sua esperienza al Grande Fratello 2023 era partita in sordina; lontano dalle dinamiche più incandescenti ed anche fin troppo silenzioso; nelle ultime puntate, Alex Schwazer si è tramutato in un vero e proprio fiume in piena. Nomination al vetriolo, rivelazioni e accuse; questo e tanto altro è emerso dalle sue parole in particolare nell’ultima puntata. Il clima si è fatto sempre più rovente soprattutto nel rapporto con Beatrice Luzzi; lo sportivo ha infatti rivelato di essere a conoscenza di un interesse ben celato dall’attrice nei suoi confronti.

Dopo le dichiarazioni di Alex Schwazer, Beatrice Luzzi ha tentato in tutti i modi di confutare la tesi di un suo presunto interesse nei confronti dello sportivo. Quest’ultimo ha rilanciato dicendo di esserne certo e chiedendo direttamente agli autori del Grande Fratello 2023 di recuperare audio e video del momento in cui l’attrice avrebbe appunto rivelato di avere un debole per lui. Gli estratti in questione non sono però stati trovati, dando in un certo senso ragione a Beatrice Luzzi.

Alex Schwazer, le teorie del web per la scritta sulla mano durante la nomination

In mancanza di contenuti che avvalorassero la sua tesi, Alex Schwazer è letteralmente andato in escandescenza soprattutto nel momento della nomination. Entrato in confessionale, ha infatti minacciato di essere pronto ad abbandonare il Grande Fratello 2023 laddove non venissero recuperati i frame che raccontato la rivelazione “amorosa” di Beatrice Luzzi nei suoi confronti. Alfonso Signorini ha spiegato le ragioni della mancanza, ma destare la curiosità degli utenti – come riporta BlogTivvu – è stato un dettaglio che nel momento della diretta pare essere sfuggito.

Come riporta il portale, in rete sono stati in molti a segnalare una misteriosa e curiosa scritta sul palmo della mano sinistra di Alex Schwazer. Dai video circolati non si è ancora riusciti a decifrarne il contenuto, se non per una parte che sembra recitare: “Posso indicare quando”. Si potrebbe dunque desumere che lo sportivo abbia segnato sulla mano una sorta di promemoria rispetto a quanto avrebbe voluto dire proprio in confessionale. Qualcuno ha anche azzardato la possibilità di un messaggio in codice oppure di una indicazione degli autori del Grande Fratello 2023 per lo sportivo.











