Alex Schwazer nomina Mughini al Grande Fratello 2023: il giornalista sbotta/ “Mi sento accusato di…”

Alex Schwazer scatena la reazione di Giampiero Mughini con le nomination

Tra i momenti più caldi delle singole puntate del Grande Fratello 2023 c’è sicuramente quello dedicato alle nomination che scatenano sempre discussioni e, in alcuni casi, anche scontri dando il via a nuove dinamiche. E’ quanto accaduto nel corso della 16esima puntata del reality show durante la quale Alex Schwazer ha deciso di nominare Giampiero Mughini pur avendo con lui un ottimo rapporto. Una nomination che ha spiazzato anche Alfonso Signorini che ha fatto notare all’atleta come, spesso, Mughini lo abbia difeso anche in occasione dello scontro con Beatrice Luzzi. Alex, tuttavia, ha spiegato di non aver gradito l’epiteto utilizzato da Mughini nei confronti di Angelica.

“Io voto Giampiero, che stimo tantissimo ed è un valore aggiunto, enorme qui per noi. Ma secondo me le parole per Angelica, soprattutto da quando ci conosciamo, sono troppo dure secondo me. Lui mi ha difeso parecchie volte? Sì, ma io è una persona che stimo, è un gioco ed è intelligente. Credo sappia valutare bene”, ha detto Alex Schwazer.

Lo sfogo di Giampiero Mughini

Dopo la nomination di Alex, Alfonso Signorini che chiesto un commento a caldo a Giampiero Mughini il quale, in quel momento, ha preferito non proferire parola. Tuttavia, quando l’attenzione si è spostata, come scrive Novella 2000, tra i due c’è stato uno scambio di battute durante il quale è emersa la delusione del giornalista.

“No, mi sento offeso, perdonami. Mi sento accusato di aver insultato una ragazza che a me piace tantissimo e che considero una mia amica. Ma più di questo che si può dire?”, ha puntualizzato Mughini. Tra i due, dunque, tornerà il sereno nelle prossime ore?

