Alex Schwazer, novità sul “caso” doping: “A giorni la sentenza”/ Lettera della madre al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023: Alex Schwazer può sorridere in ottica Olimpiadi

Al Grande Fratello 2023 le emozioni non passano mai di moda; dopo un simpatico siparietto sulla convivenza in casa, la 17a puntata si colora con una tenera sorpresa nei confronti di Alex Schwazer, non prima però di aver dato allo sportivo una comunicazione decisamente importante. Il marciatore attende da due anni la sentenza sul caso doping, condizione necessaria affinché possa partecipare alle prossime Olimpiadi.

Alfonso Signorini, nel corso della 17a puntata del Grande Fratello 2023, ha chiamato Alex Schwazer in mystery room per una comunicazione importante proprio in riferimento alla sentenza sul caso doping. Il conduttore ha spiegato allo sportivo come: “Tra qualche giorno avrai l’esito definitivo, manca davvero poco”. Il marciatore non è riuscito a trattenere il sorriso e, chiedendo al conduttore cosa intendesse per poco, ha ricevuto come risposta: “Chissà che tu non possa scoprirlo proprio in diretta al Grande Fratello”.

Alex Schwazer, la tenera lettera della madre: “Siamo orgogliosi di te!”

Archiviata la questione legale, per Alex Schwazer è poi arrivato il momento di emozionarsi. Alfonso Signorini ha impreziosito la serata dello sportivo con una dolce dedica da parte della madre. “Caro Alex sono molto contenta per come ti alleni, per i risultati che ottieni. E’ pieno di persone che fanno il tifo per te perchè sei una grande persona… Tutti stanno bene e ti seguiamo, siamo orgogliosi di te, ciao Alex”.

La compostezza di Alex Schwazer, udite le parole della madre, è stata tradita da dei teneri occhi lucidi. Prontamente è stato incalzato da Alfonso Signorini non solo in riferimento al rapporto con la madre ma con i genitori in generale. “I miei genitori mi hanno sempre messo nella condizione per seguire i miei sogni, mi hanno sempre aiutato ma mai spinto. Ora capisco cosa vuol dire per un genitore quando un figlio è fuori tutto il giorno, sono stati un grande esempio per me”. Il marciatore ha poi aggiunto: “Se ho mai creato problemi da ragazzo? Non credo onestamente, avevo in testa solo il mio sport, non ho mai chiesto cose pericolose. La mia prima macchina? Mi sono comprato una Volkswagen di seconda mano, l’ho presa con i miei soldi”.

