Alex Schwazer primo concorrente ufficiale del Grande Fratello/ Si allenerà nella Casa per Parigi 2024

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: l’annuncio in un video

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini, attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma, con accanto proprio il celebre sportivo. “Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d’un fiato: Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale di Grande Fratello!” recita la didascalia che accompagna il video in cui Signorini presenta lo sportivo.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026/ Chi tifa per avere il laboratorio antidoping all'estero?

È proprio ad Alex Schwazer che Signorini fa una promessa importante, una ‘condizione’ chiesta dallo sportivo per la sua partecipazione, ovvero quella di potersi allenare.

Alex Schwazer e la promessa di Signorini: “Accetto solo se potrò allenarmi”

“Ciao Alex, vedo che sei venuto a Cortina. Come mai?” esordisce Alfonso nel video pubblicato su Instagram. “Sono venuto per ringraziarti per l’invito nella Casa”, è la replica di Schwazer. “Quindi ci sarai?” chiede il conduttore; “Ci sarò se avrò la possibilità di allenarmi”, ammette lo sportivo. E Signorini: “Ce lo siamo detti e ce lo siamo promessi perché è importante per te, perché?” A questo punto Schwazer fa sapere di voler tornare in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la squalifica per doping arrivata nel 2008: “Io ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa ho intenzione di interrompere gli allenamenti” ha confessato il marciatore. Al che Signorini ha risposto: “Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico come sei tu. Quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta in questi allenamenti di preparazione alle qualificazioni le prossime olimpiadi”.

Alex Schwazer: "Jannik Sinner? E' bravo ovunque!"/ "Con Djokovic non è il match più importante…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Sandro Donati: "Alex Schwazer vittima di istituzioni deviate"/ "Spero in una nuova inchiesta, ma è utopia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA