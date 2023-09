Alex Schwazer “Riduzione squalifica? Ho 30% possibilità per Olimpiadi Parigi 2024″/ “Pesa il mio cognome…”

Alex Schwazer al Grande Fratello parla della squalifica per doping

Alex Schwazer continua a sognare le Olimpiadi di Parigi, per questo giorno dopo giorno continua ad allenarsi nella Casa del Grande Fratello. Ma il marciatore non si illude riguardo le sue possibilità, alla luce della questione della squalifica. E ne parla non risparmiando un tono polemico quando l’opinionista Cesara Buonamici gli chiede dove trova la sua volontà, visto che il suo è un lavoro al buio.

“Io non decido mai da solo, ma con mia moglie. Il tempo che uso per allenarmi lo tolgo alla famiglia, quindi per me è una cosa seria, non una perdita di tempo. Qui ancora di più, perché sono completamente lontano da casa. Anche se ci divertiamo tanto, devo essere preciso“. Allora la giornalista si fa più insistente e chiede ad Alex Schwazer quante possibilità ritiene di avere di veder ridotta la sua squalifica per partecipare alle Olimpiadi di Parigi. “Sarò molto onesto nella risposta. Normalmente 100, ma visto il cognome che ho 30“.

Alex Schwazer: “Puoi subire la fatica o renderla una motivazione”

“La fatica puoi subirla o farti dare qualcosa che ti fa stare meglio. Io quando sto bene per me la fatica è motivazione, anche se è un paradosso“, spiega Alex Schwazer al Grande Fratello a proposito della sua esperienza e del suo approccio allo sport. Il marciatore sta scontando una seconda squalifica di 7 anni per doping che termina a luglio 2024, quindi in teoria non riuscirebbe a prender parte alle qualificazioni, ma potrebbe ottenere la riduzione della stessa, ed è quella che auspica.

Alfonso Signorini, comunque, gli rivela che viene seguito dal mondo dello sport durante la permanenza nel reality. “Sappi che da quando hai iniziato ad allenarti nella Casa sei seguito con grande attenzione e si parla di te“, gli riferisce il conduttore, spiegando ad esempio che la Gazzetta dello Sport gli sta dedicando una rubrica con gli aggiornamenti sui suoi allenamenti.

