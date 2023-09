Alex Schwazer viola la regola del “freeze” al Grande Fratello 2023/ Alfonso Signorini lo riprende, ma…

Grande Fratello 2023, la storia di Alex Schwazer e l’incontro con la moglie

Ieri sera al Grande Fratello 2023 è stata raccontata l’intensa storia, sportiva e privata, di Alex Schwazer. Alfonso Signorini ha voluto affrontare, subito alla terza puntata, uno dei temi più importanti e sicuramente più attesi di questa nuova edizione. Il marciatore ha ripercorso la sua storia privata, fatta di cadute e rinascita, inclusa la presenza del doping nella sua vita. Nel primo caso è stata volontaria, con lo sportivo che ha riconosciuto l’errore, ha accettato la squalifica dalle gare e ha chiesto scusa. Nel secondo caso, invece, la positività alla sostanza dopante è ancora tutta da accertare, con lo sportivo che nega di averne fatto uso e afferma di sentirsi vittima di un complotto.

Ma il momento più emozionante è stato sicuramente l’incontro con la moglie, Kathrin Freund, venuta a Cinecittà per fargli una bellissima sorpresa. Mentre si trovava freezato in salone assieme ai suoi compagni di viaggio, Schwazer ha sentito la porta dietro di sé aprirsi e ha visto fare capolino la donna della sua vita. In preda all’emozione, ha compiuto un gesto contro il regolamento ed è stato prontamente richiamato da Signorini. Ma è qui che sarebbe intervenuta la regia, con una mossa molto particolare.

Alfonso Signorini riprende Alex Schwazer: la mossa a sorpresa degli autori

Alex Schwazer, andando incontro alla moglie Kathrin Freund, ha palesemente violato la regola del freeze, uno dei cult del Grande Fratello 2023. Per questo motivo Alfonso Signorini l’ha subito richiamato all’ordine. “Sei freezato Alex, non puoi muoverti“. Lo sportivo, continuando ad avvicinarsi alla sua amata, ha ammesso che avrebbe pagato una multa, ma il conduttore è fermo sulla sua posizione e lo invita a “congelarsi” nuovamente: “Mi spiace, è la regola“.

Tuttavia, come fatto notare da Gossip e Tv, è qui che sarebbe entrata in gioco la regia. Pochi istanti dopo il richiamo, infatti, si sente la voce di Signorini affievolirsi, come se il microfono fosse stato silenziato. In sottofondo, alla fine, lo si sente abolire la regola del freeze: “Vabbè scusate ma, stop freeze per Alex“. Con questa mossa, molto probabilmente, gli autori hanno voluto concedere al concorrente di viversi quel momento emozionante con la moglie senza vincolo alcuno, schierandosi addirittura contro il richiamo del conduttore.

