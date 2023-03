Alex Sure, chi è il rocker in gonnella a The Voice Senior 2023/ È il grande favorito?

Alex Sure, finalista The Voice Senior 2023: il rocker di Clementino ha già “vinto”

Alex Sure è pronto a regalare un’altra grande esibizione nella finale di The Voice Senior 2023. “Sessantatré anni e non sentirli” verrebbe da dire dopo averlo all’opera. Il rocker in gonnella ha lasciato tutti a bocca aperta, con un’energia dilagante ed una grinta impareggiabile. “Sono felicissimo, sono stati istanti interminabili. Una grandissima soddisfazione, ma non è finita”, ha detto il cantante e chitarrista di San Martino di Lupari Alex Sure, all’anagrafe Alessandro Sicuro, che ha superato con grande originalità anche la fase della semifinale.

In queste settimane il rocker ha catturato giuria e pubblico, formando un’accoppiata alquanto interessante e intrigante con Clementino. Alla sua prima esibizione il cantante-coach avellinese si era battuto come un leone per averlo nella sua squadra e alla fine la scelta di Alex è ricaduta proprio sul rapper campano. Quest’ultimo era rimasto particolarmente colpito dalla performance di Alessandro, che si era presentato con un brano del suo gruppo cult, gli Ac/Dc, “You shock me all night long”.

Alex Sure, ecco chi è il concorrente finalista in gara a The Voice Senior 2023

Il percorso di Alex Sure parte da lontano, si appassiona alla musica rock fin da quando è bambino. Ha cominciato a fare sul serio nel 1983, con la realizzazione di tre album e poi una lunga serie di concerti dove interpreta cover degli Ac/Dc. Vive senza compromessi lo spirito del suo genere preferito e non a caso si presenta sul palco di The Voice Senior 2023 con un look audace ed un’immagine strong: cresta, canottiera e lunga gonna in Tartan rosso e scarponi ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei giurati. “Mi hanno scritto tantissime persone a cominciare dagli amici. Molti messaggi dagli italiani all’estero che vedono il programma, mi fanno i complimenti e mi augurano successo”, ha raccontato nei giorni scorsi Alex Sure, fiero e soddisfatto del suo percorso.

