Alex Telles alla Juventus?/ Calciomercato, intreccio con Chelsea e Emerson Palmieri

Alex Telles è un obiettivo di calciomercato della Juventus, che però deve tenere conto di una rivale non di poco conto: il Chelsea è sulle tracce del terzino sinistro brasiliano e, stando a quanto scrive The Sun, avrebbe già messo sul piatto circa 40 milioni di euro. Il Porto ha risposto picche, e questo ovviamente aumenta le difficoltà anche della società bianconera: i Dragoni sono una bottega cara che non svende i suoi giocatori, come abbiamo imparato nel corso dell’epoca recente. Si potrebbe però creare un intreccio interessante di calciomercato, che riguarda la corsia sinistra e tre giocatori brasiliani: il Chelsea infatti acquisterebbe Telles per sostituire Emerson Palmieri, dato in uscita da Stamford Bridge al termine della stagione. L’ex di Palermo e Roma piace molto alla Juventus, che lo aveva già trattato nelle ultime sessioni di calciomercato; dunque Fabio Paratici potrebbe eventualmente lasciare Telles ai Blues e virare sull’italo-brasiliano attualmente sotto contratto con la squadra londinese. In bianconero a quel punto sarebbe di troppo Alex Sandro: il quale potrebbe anche fare ritorno al Porto, da cui i campioni d’Italia lo avevano prelevato nel 2015 per 28 milioni di euro. Un interessante affare dunque, ma bisognerà vedere se effettivamente le cose andranno in questo modo.

TELLES ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, INTRECCIO CON IL CHELSEA

Alex Telles può arrivare alla Juventus, ma eventualmente la squadra bianconera dovrà decidere di privarsi di Alex Sandro: dei terzini a disposizione di Maurizio Sarri il brasiliano è l’unico che possa giocare esclusivamente a sinistra, di conseguenza un nuovo arrivo lo metterebbe in secondo piano visto che Danilo, Mattia De Sciglio – lui pure in uscita – e Juan Cuadrado sono prevalentemente utilizzabili a destra. Per quanto riguarda Telles, sarebbe un ritorno in Italia: nel 2015 l’Inter lo aveva acquistato dal Galatasaray, era la squadra di Roberto Mancini che era arrivata quarta in Serie A e il laterale verdeoro aveva giocato 21 partite (più una in Coppa Italia) che però non gli erano valse la conferma (nonostante un buon rendimento) perché la società nerazzurra non aveva sborsato gli 8,5 milioni per il riscatto e così era arrivato il Porto a metterlo sotto contratto. Tra qualche mese Alex Telles potrebbe tornare: è un classe ’92 e dunque ha un anno meno del suo connazionale Alex Sandro, ha giocato una sola partita con la nazionale brasiliana ma la sua esperienza internazionale è indubbia, fatta di 34 partite in Champions League. Che sia l’elemento giusto per la Juventus 2020-2021?



© RIPRODUZIONE RISERVATA