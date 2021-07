Alex Telles alla Roma?/ Calciomercato news, il turco per rimpiazzare Spinazzola

CALCIOMERCATO NEWS, TELLES AL POSTO SI SPINAZZOLA

L’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020, dove ha rimediato una lesione al tendine d’Achille sinistro, ha decisamente stravolto i piani di calciomercato della Roma per questa sessione estiva. I giallorossi, puntando anche sul giovane Calafiori, hanno quindi bisogno di trovare un nuovo esterno da collocare in quella zona del campo visto lo stop forzato ai box per almeno i prossimi sei mesi dell’ex atalantino e secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il nome più gettonato nelle ultime ore in questo senso pare essere quello di Alex Telles, di proprietà del Manchester United con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Pagato lo scorso anno versando 15 milioni di euro al Porto, il turco passato in Serie A con la maglia dell’Inter viene ora valutato intorno ai 20 milioni.

CALCIOMERCATO NEWS, SOLO SE IN PRESTITO

I dirigenti della Roma sono a caccia di rinforzi preziosi da questa finestra di calciomercato ed uno degli obiettivi sembra essere Alex Telles dello United. Nella passata stagione 2020/2021 Alex Telles è riuscito a collezionare 27 presenze totali fra campionati e coppe varie a cui si aggiungono pure 2 reti e 6 assist vincenti per i compagni. Stando alle indiscrezioni però la Roma spingerà con i Red Devils per ottenere le prestazioni del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto ma resta da vedere se i britannici daranno il via libera per questa partenza e secondo queste modalità.

