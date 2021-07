Alex Telles all’Inter?/ Calciomercato news, si pensa al ritorno ma la Roma…

CALCIOMERCATO NEWS, ALEX TELLES COME TERZINO SINISTRO

L’Inter è al lavoro su più fronti in questa finestra di calciomercato in cerca di nuovi innesti per confermarsi ad alti livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione e per questa ragione starebbero pensando al ritorno di Alex Telles per il ruolo di terzino sinistro. Ceduto Dalbert al Cagliari, i nerazzurri hanno intenzione di regalare elementi utili al nuovo tecnico Simone Inzaghi che potrebbe puntare sull’esterno di proprietà del Manchester United già passato per Milano nell’annata calcistica 2015/2016. Il contratto di Alex Telles con i Red Devils scadrà nel giugno del 2024 ma lo scarso impiego riserbatogli da mister Solskjaer potrebbe convincerlo a tentare un’avventura altrove, magari tornando proprio all’Inter. Tuttavia Telles in Italia non piace soltanto all’Inter.

CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho non vuole Miralem Pjanic, ecco perchè

CALCIOMERCATO NEWS, ANCHE LA ROMA SULLE SUE TRACCE

Le possibilità di vedere Telles all’Inter crescono dunque con il passare delle ore ma non è l’unico club interessato all’esterno. Sul brasiliano si segnala infatti da giorni l’interesse della Roma, che ha bisogno di rimpiazzare l’infortunato Leonardo Spinazzola. Come confermato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’Inter e la Roma si daranno dunque battaglia sul mercato per aggiudicarsi Telles. Nella passata stagione, vissuta fra il Porto ed il Manchester United, Alex Telles è riuscito a collezionare 2 reti e sei assist vincenti per i compagni in 27 apparizioni complessive tra campionati e coppe.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Lazaro non andrà in Portogallo, piace in InghilterraCalciomercato Roma/ Matias Viña piace per rimpiazzare Spinazzola

© RIPRODUZIONE RISERVATA