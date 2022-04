Alex terzo oro di Amici 21 dopo LDA, Albe/ Il traguardo di Sogni al cielo

Amici 21, Alex ottiene il disco d’oro certificato FIMI

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Alex (Alessandro Rina) è chiamato ad un guanto di sfida contro Luigi Strangis -come voluto da Rudy Zerbi- e al contempo raggiunge un primo traguardo nella sua carriera musicale avviata con il debutto al talent. Mentre il talentscout Zerbi lo invita a sfidare Luigi al sesto serale di Amici 21, sulle note di Stevie Wonder, il pupillo di Lorella Cuccarini raggiunge il primo disco d’oro certificato FIMI, con uno tra gli inediti lanciati nella famosa scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta dell’inedito Sogni al cielo, una tra le canzoni più amate dai fan, di Alex, tra quelle che il pupillo di Lorella Cuccarini ha ad oggi presentato nella celebre scuola dei talenti targati Mediaset.

Sogni al cielo è la quarta certificazione FIMI di Amici 2022

Nel dettaglio, così come emerge dal sito ufficiale di FIMI (Federazione industria musicale italiana), Sogni al cielo di Alex oltrepassa le 50mila copie vendute, ottenendo così il disco d’oro. Si tratta della terza certificazione gold tra le certificazioni di vendita FIMI targate Amici 21, dopo l’oro e il platino raggiunto da LDA con Quello che fa male e l’oro conseguito da Albe con Millevoci. Nel frattempo, i pronostici sulla finale e l’assetto dei papabili finalisti di Amici 21, delineatisi sulla base delle quote di scommesse riprese su Eurobet, segnalano che Alex è insieme a LDA ed altri, indicato come papabile vincitore di Amici 21…

Al sesto serale di Amici 21, Alex è intanto chiamato al guanto di sfida che lo vede schierato contro Luigi Strangis, in una prova groove: che il cantante e pupillo di Lorella Cuccarini possa rifiutare l’ardua sfida di canto? Tra le altre novità che si rilevano sul suo conto, tra i banchi di Amici 21 Alex ha intanto avuto modo e tempo di contattare la fiamma gemella conosciuta al talent, Cosmary.

