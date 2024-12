Sul palco di Sanremo Giovani c’è anche Alex Wyse, nome d’arte scelto dal giovanissimo Alessandro Rina, nato in provincia di Como. Il giovane cantautore è già molto amato dal pubblico dei social e non solo: conta infatti oltre 70 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Ma chi è il cantante che partecipa con “Rockstar”, con la speranza di arrivare fino al palco dell’Ariston? Alessandro si è diplomato alla BIMM di Londra ed è stato poi selezionato per prendere parte ad Amici 2024.

Con la sua “Sogni al cielo” ha vinto un disco d’oro e in finale, nel corso del programma di Maria De Filippi, ha presentato il suo brano “Non siamo soli”. La partecipazione al talent di Canale 5 si è conclusa con un quarto posto ma comunque nonostante la classifica, Alex Wyse ha ottenuto un successo importante che lo ha fatto conoscere al grande publico. Dopo aver girato l’Italia con un tour nelle principali città, ha pubblicato altri brani, per poi prendere parte a Sanremo Giovani con “Rockstar”.

Chi è Alex Wyse: “Rockstar invita a fregarsene del giudizio degli altri”

“Rockstar”, canzone scritta da Alex Wyse per prendere parte a Sanremo Giovani, è stata pensata con l’idea di “far emergere quel concetto di libertà, basato sull’essere noi stessi, imparando a lasciarci andare”, come raccontato proprio dall’artista che ha dato vita al brano. Dunque, una sorta di brano motivazionale ad uscire fuori e a non nascondersi in se stessi.

Per il momento che stava vivendo, Alex ha dunque scelto di portare proprio quel brano nel contest, con la speranza di arrivare fino all’Ariston. “C’è un pezzo della canzone che dice “non toglierci il trucco anche se sbavato”, fregatene del giudizio altrui, fai quello che vuoi fare senza frenarti e senza porti limiti” ha spiegato Wyse. Dunque, un appello a liberarsi e a superare i pregiudizi e le barriere.

