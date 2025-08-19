Alex Wyse, chi è il giovane artista che ha preso parte a Sanremo Giovani nel 2025? La carriera iniziata a Londra, dopo l'avventura ad Amici

Alex Wyse è salito sul palco di Sanremo Giovani nel 2025, arrivando fino in finale. Nato nel 2000, l’artista ha studiato al British and Irish Modern Music Institute di Londra, dove si è laureato nel 2019. Due anni più tardi, tornato in Italia, ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, arrivando fino in finale e classificandosi poi al quarto posto. Durante il programma, Alex Wyse ha pubblicato il suo EP di debutto, “Non siamo soli”, che è stato poi certificato disco d’oro. Nel 2024 l’artista ha preso parte a Sanremo Giovani con la canzone “Rockstar” che gli ha permesso poi di arrivare fino alla finale sul palco dell’Ariston, nel 2025, dove è arrivato secondo dietro Settembre.

Attualmente la carriera di Alex Wyse prosegue con concerti e tappe in giro per l’Italia. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’artista? Di recente, parlando con Silvia Toffanin, Alex Wyse ha raccontato: “Ho chiuso una relazione, quindi dedico la mia canzone a quella relazione” parlando del brano “La mia canzone per te”. Prima ancora, Alex Wyse ha avuto una storia d’amore con Cosmary Fasanelli, modella e ballerina. Non sappiamo se oggi il cantante classe 2000 abbia o meno una fidanzata: sui suoi social, infatti, non c’è traccia di una donna al suo fianco.

Alex Wyse, chi è: è fidanzato? Vita privata segreta dopo diverse relazioni importanti

Dopo Cosmary Fasanelli, sembrerebbe che Alex Wyse si sia legato a Michelle Cavallaro, a sua volta molto famosa sui social dopo aver preso parte a “Il Collegio”. Sarebbe questa la storia finita alla quale il cantante si riferiva nel raccontare di aver dedicato ad una sua ex il brano “La mia canzone per te”. Oggi non siamo certi del fatto che Alex sia fidanzato o meno. Nel frattempo, però, continua la sua carriera nel mondo della musica con grandi successi e apprezzamenti.