Alex Wyse è tra i finalisti della categoria “Giovani – Nuove Proposte” della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Rockstar“. Dopo aver battuto nella semifinale VALE LP e Lil Jolie, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha conquistato uno dei posti disponibili per la finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. La sfida è apertissima e il suo rivale è Settembre, giovane cantante dato per favorito alla vittoria finale con il brano “Vertebre”. Naturalmente è ancora tutto da decidere, ma questa sera scopriremo chi sarà il primo vincitore di Sanremo 2025; a decretarlo sarà una giuria composta dalla giuria delle radio e il televoto da casa entrambi con un peso del 50%.

Sanremo 2025, Settembre vince il Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci/ Sarà vincitore Nuove Proposte?

In attesa di scoprire se Alex Wyse sarà il vincitore, l’ex cantante di Amici sta spopolando in radio e sui social dove è uno dei più commentati. ” Sto riguardando in loop l’esibizione di Alex di ieri sera…quanto talento!Sto troppo in ansia per stasera” – scrive un utente su X che è pronto a fare il tifo per lui e a sostenerlo durante la finale di Sanremo.

SANREMO 2025/ Conti pensiona Amadeus, meno glamour e più nazional popolare (e va bene così)

Alex Wyse di Amici sarà il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025?

La finale di Sanremo 2025 delle Nuove Proposte ha tra i protagonisti Alex Wyse, cantante balzato alla grande popolarità grazie alla partecipazione al talent show televisivo Amici di Maria de Filippi. A sostenerlo un nutrito gruppo di fan che sui social stanno scrivendo solo commenti di grande entusiasmo. “Dobbiamo votare in massa. Sarà un ballottaggio piuttosto al limite e non sapendo come voteranno radio/tv e stampa… persone di #alexwyse oggi più che mai. Se lo merita!” – scrive un utente su X, mentre un altro sottolinea la bellezza dei suoi brani inediti citandone diversi.

Finalisti Sanremo Nuove Proposte 2025 Alex Wyse e Settembre/ Due ‘ex talent’ accedono alla finale

Non solo, c’è chi ricorda ancora quando ha ascoltato per la prima volta la voce di Alex: “pensai che questo ragazzo era un talento come non se ne vedevano da un bel pezzo. Emoziona. E sono felice che qualcosa nei suoi riguardi si stia finalmente smuovendo come merita”. Che dire: i social sono schierati dalla sua parte. Sarà Alex Wyse il vincitore dei Giovani di Sanremo 2025?