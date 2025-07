Alex Wyse è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita sentimentale del cantante ex Amici? Dopo la storia con Michelle Cavallaro sembrerebbe...

Alex Wyse è fidanzato? La confessione: “Ho dedicato una canzone…”

Alex Wyse, artista che ha trionfato a Sanremo 2024 tra le Nuove Proposte, ha avuto in passato delle storie d’amore che hanno fatto molto parlare. Oggi cosa sappiamo del cantante ex Amici di Maria De Filippi? Alex Wyse è fidanzato? L’artista, nonostante sia molto conosciuto e apprezzato, non parla molto spesso della sua vita privata. Una delle ultime volte lo ha fatto a inizio 2024, raccontando di aver chiuso una relazione.

A Silvia Toffanin, infatti, ha raccontato: “Ho chiuso una relazione, quindi dedico la mia canzone a quella relazione” parlando del suo brano “La mia canzone per te”. Inoltre Alex Wyse aveva fatto intuire, in quell’occasione, che non si trattava di Cosmary Fasanelli, con la quale ha avuto una relazione per diverso tempo. Dopo di lei, dunque, ha avuto un’altra storia d’amore.

Alex Wyse è fidanzato? Le voci su una nuova relazione

Dopo essere stato con la velina di Striscia la Notizia, inoltre, Alex Wyse si è legato a Michelle Cavallaro, classe 2003 e originaria di Agrigento, dove ha passato parte della sua vita prima di trasferirsi a Pordenone. In passato Michelle ha partecipato a “Il Collegio” su Rai 2, diventando così famosa.

I due sono stati insieme a inizio 2023: la loro storia d’amore è durata diverso tempo prima di concludersi, non è chiaro per quale ragione. È molto probabile, dunque, che Alex Wyse si riferisse a lei quando ha parlato a “Verissimo” della storia d’amore conclusa poco tempo prima.

Di recente Alex Wyse è stato accostato a una ballerina ex Amici, Serena Carella. A quanto pare tra i due ci sarebbe del tenero già da qualche tempo e per loro sarebbe una storia seria, tanto che la coppia parlerebbe già di andare a convivere. Una storia non confermata dai diretti interessati.