Alex Wyse e Serena Carella, altro che flirt! Stando agli ultimi indizi i due sarebbero innamoratissimi

Alex Wyse e Serena Carella sono fidanzati? Se lo domandano da tempo gli appassionati di gossip e i fan del programma Amici, che hanno sempre notato una certa sintonia tra il cantante e la ballerina. Eppure all’epoca Alex si era presa una cotta per Cosmary Fasanelli, con cui aveva condiviso un breve ma intenso pezzo di strada ad Amici. La loro relazione conquistò moltissimi fan ai tempi di Amici, ma oggi Alex Wyse pare aver voltato definitivamente pagina con Serena Carella.

Sulla loro liaison sentimentale si era già parlato in tempi non sospetti, ma oggi le voci si rincorrono con più forza, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima dialogando con alcuni utenti sui social, avrebbe confermato una relazione tra Alex Wyse e Serena Carella.

Alex Wyse e Serena Carella stanno insieme? I due artisti avrebbero già iniziato la convivenza

Non solo fidanzati, ma Alex Wyse e Serena Carella avrebbero accelerato con una convivenza che andrebbe avanti da un po’. Il condizionale è d’obbligo perché i due giovani artisti non hanno confermato nulla al momento. Evidentemente preferiscono viversi il loro amore alla larga dal gossip e, non a caso, anche i profili social sono blindati dal punto di vista sentimentale.

Emerge infatti poco o nulla delle rispettive vite private e gli unici indizi arrivano dal mono del gossip. Deianira Marzano, come dicevamo, oltre a confermare una storia d’amore tra il cantante e la ballerina avrebbe rivelato il dettaglio succulento della convivenza. “Se stanno insieme? Alex e Serena sono andati a convivere”, ha spiegato molto brevemente ad un utente curioso.

