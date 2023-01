Alex Wyse, ex di Amici si è fidanzato?/ Avvistato più volte con Michelle Cavallaro

Alex Wyse: dopo Cosmary ha ritrovato l’amore?

Alex Wyse, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha ritrovato l’amore? Durante il talent show di Canale 5 il cantante aveva avuto una relazione con Cosmary Fasanelli, attuale velina mora di Striscia la Notizia. “Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo… La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”, aveva annunciato la ballerina su Instagram lo scorso luglio. Poco dopo la fine della loro relazione, Comary si è fidanzata con Nunzio Stancampiano, anche lui ballerino di Amici. Dopo la fine della sua relazione con la ballerina, Alex ha cercato di mantenere un profilo basso ma non è riuscito del tutto a sottrarsi agli scatti dei paparazzi e alle indiscrezioni dei social.

Michelle Cavallaro: nuova fidanzata di Alex?

Poco tempo fa il portale Webboh ha lanciato lo scoop su Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina. Attraverso una segnalazione, ha pubblicato uno scatto in cui il cantante passeggiava per le vie di Milano, vicino al Duomo, con una nota TikToker: Michelle Cavallaro. La ragazza è nota per aver partecipato alla seconda edizione de “Il Collegio”. Ma i due sono stati avvistati insieme in altre occasioni. Michelle si trovava nel backstage dello spettacolo di fine anno trasmesso da Chieri, in provincia di Torino, nel quale Alex era ospite. Prima di Capodanno, Alex era apparso in alcune storie su Instagram della sua ex compagna di Amici Serena Carella, che ora vive a New York. E proprio in quel periodo, anche Michelle si trovava nella Grande Mela. Ricordiamo che Michelle è la protagonista del video musicale del nuovo singolo del cantante, “Mano ferma”.

