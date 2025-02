Alex Wyse è tra i finalisti della categoria Giovani – Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Rockstar”. L’ex cantante di Amici è pronto a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi il titolo di vincitore, mentre impazza il gossip sulla sua vita privata e sentimentale. In tanti, fan comprese, si stanno domandando: chi è la fidanzata? O soprattutto Alex Wyse è fidanzato? Tutto tace sulla sua vita sentimentale e non è dato sapere se c’è o meno una donna nella sua vita, anche se Alex in passato non si è mai tirato indietro nel raccontare le sue storie che l’hanno anche portato al centro del gossip. Dopo la sua esperienza nella scuola di Amici, infatti, si è chiacchierato di un flirt con la ballerina di Amici Serena Carella, ma nessuno dei due ha mai smentito né tantomeno confermata la cosa.

Di certo possiamo dirvi che in passato Alex è stato fidanzato con Cosmary Fasanelli, ex velina di Striscia la notizia. Una lunga frequentazione tra i due nel 2022, ma purtroppo le cose ad un certo punto non sono proseguite nella giusta direzione.

Alex Wyse è single a Sanremo 2025?

A Sanremo 2025 Alex Wyse arriva da single senza una fidanzata?. Nel suo cuore però c’è spazio per una donna speciale: si tratta della nonna a cui ha dedicato un pensiero davvero speciale. “Questo Festival lo dedico a mia nonna che mi ha lasciato di recente” – ha confessato il giovane cantante che in passato è stato legato sentimentalmente anche a Michelle Cavallaro, volto noto de Il Collegio. Una storia che ha fatto impazzire i fan di entrambi, visto che Michelle Cavallaro ha tenuto banco nel programma Il Collegio da dove è stata cacciata a causa di un crollo psicologico.

Dopo la fine della relazione con Michelle Cavallaro, Alex è tornato single per un certo periodo fino all’arrivo di una nuova donna. A confermarlo, a sorpresa, è stato proprio il cantante che ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato: “se è la persona che è qui dietro le quinte? No, quella è un’altra storia”.