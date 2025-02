La terza serata del Festival di Sanremo 2025 è quella dei primi verdetti e riguardano le Nuove Proposte che stasera, in apertura di serata, vedranno celebrarsi la finale tra Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre e assegnare il Premio della Critica. I due cantanti hanno sconfitto in semifinale ieri rispettivamente Vale LP e Lil Jolie, che hanno cantato Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, e Maria Tomba con la sua Goodbye (voglio good vibes).

Alex Wyse, chi è?/ Da Amici alla finale dei Giovani a Sanremo 2025 con "Rockstar": sarà il vincitore?

Le due canzoni finaliste sono brani dal suono più melodico e romantico che hanno sconfitto due canzoni dal sound più ritmato, una conferma del mood più “generalista” della direzione Conti; per qualcuno una restaurazione anche intellettuale, conservatrice, dato che sono stati premiati due maschi, molto seguiti sul web, a scapito di due proposte musicali femminili che avevano dentro dei messaggi e contenuti più attuali, che hanno a che fare con la visione della donna, il suo rapporto con il consenso e la sessualizzazione.

Sanremo 2025, Settembre vince il Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci/ Sarà vincitore Nuove Proposte?

Però, come vi abbiamo detto anche nella presentazione di ieri, le canzoni di Alex Wyse e Settembre, come anche il loro profilo artistico, sembrano già pronte per il lancio tra i Big e di fatto, lanciate lo sono già visto il numero di passaggi radiofonici e ascolti digitali. In questo senso, Vertebre e Settembre sono abbastanza nettamente favoriti per la vittoria finale, per il consenso che il cantante napoletano (che oggi ha vinto il premio collaterale dato da IMAIE) ha raccolto col suo brano sofferente, per la voce spezzata che sa accarezzare e toccare note adolescenziali.

Stavolta invece pensiamo sia possibile una sorpresa: perché Alex Wyse ha un brano davvero riuscito, nel testo e nella melodia, ha un atteggiamento sul palco che può colpire anche chi non lo conosceva prima, tra cui immaginiamo anche molti spettatori che poi voteranno, e una canzone il cui impianto musicale è in grado di raggiungere un pubblico piuttosto ampio. Ieri abbiamo azzeccato il nostro pronostico – ma era facile – vedremo se riusciremo a bissare.

SANREMO 2025/ Conti pensiona Amadeus, meno glamour e più nazional popolare (e va bene così)